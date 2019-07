«No necesito terapia psicológica, solo sedación» Lecter Bukosky, vestido para ir a la playa. / CAROLINA SANTOS «Ser una estrella del rock es muy esclavo. A la playa se va de pantalón largo. Eso de ir de bermudas con barriga cervecera no tiene ni medio pase» El músico avilesino Lecter Bukosky ofrecerá con su banda el concierto de clausura de la Semana Negra A. VILLACORTA GIJÓN. Lunes, 8 julio 2019, 01:32

Lecter Bukosky (Avilés, 1977), alter ego del músico, escritor y promotor Valentín Cañibano, es un asesino en serie. Así que nadie mejor para ofrecer el concierto de clausura de la Semana Negra el próximo sábado, día 13. Y lo hará junto a su banda y con una propuesta «que no tiene nada que ver con lo que había hecho hasta ahora», y de la que saldrán un disco en directo y un DVD. No extraña si tenemos en cuenta que estamos ante un tipo que grabó un álbum, editó una única copia y la encerró en una caja del tiempo para ser abierta y escuchada en 2043. Que le pidió matrimonio a su pareja en medio de la gala de los Amas ante las cámaras de la TPA con una anilla de una lata de cerveza.

-¿Esa cabeza no coge vacaciones?

-No. Tendría que ir al psiquiatra, pero no encontré tiempo. Aunque, en realidad, no necesito terapia, solo sedación a veces. La verdad es que me agota no tener nada que hacer. Necesito movimiento. Detesto estar quieto. Debo tener hiperactividad, pero, cuando era pequeño, no existían esas cosas: te daban una colleja que se te caía el cuello y se acababa la tontería.

-Hablando de infancia, ¿nunca pensó en darle al mundo un heredero?

-Cada uno tiene que saber dónde están sus límites y a mí solo me gustan los niños de los demás, y en pequeñas dosis. Y cuando ya saben andar y caminar. Antes, no. A cambio, tengo dos perros y a los dos me los encontré. Hay que adoptar y no comprar.

-¿Cuándo fue su última juerga?

-Antes de ayer. Lo normal es salir a hacer un recado, quedar con algún colega para que me acompañe y terminar preguntándonos: «Meca, ¿pero nosotros qué teníamos que hacer?».

-¿Le lían o se lía solo?

-Eso de que te lían es mentira. Eso es que te gusta liarte. A mí me encanta andar en bici cuesta abajo. Es una de las mejores sensaciones del mundo.

-¿Horas de sueño diarias?

-Casi no duermo. Me meto en la cama por disimular.

-Con ese ritmo, no pisará la playa.

-Sí. Eso sí: con mis pantalones vaqueros y mi camisa. Lo de ser una estrella del rock es muy esclavo estéticamente. Aunque, a cambio, la gente siempre aleja la toalla porque piensan que les vas a robar. Nunca me verás de chanclas y pantalón corto. Es más: creo que lo de llevar bermudas con más de catorce años no tiene ni medio pase. ¡Pero si tienes barriga cervecera! Si eres un adolescente, guay, pero con más edad ya no puedes.

-Pues con esa estética no parece usted un ser muy veraniego.

-Antes era muy 'repunante' con el verano, pero cada vez hay menos y me he dado cuenta de que tenemos que aprovecharlo. Me encanta. Sobre todo, el verano gijonés, porque la oferta que hay aquí es increíble y no va a durar siempre. Y, además, gratis o por muy poco dinero. ¡Si cobrasen, no nos daría con tres sueldos para pagarla! Yo a los asturianos les digo: «No te pires ahora de vacaciones, hombre, que tienes de todo. Pírate en octubre».

-¿El viaje de su vida?

-A cualquier sitio al que no haya ido nunca. He estado en Haití, en Perú, en Rumanía... Todo lo que gano me lo gasto en viajar.

-Reguetón, ¿a favor o en contra?

-No importa la cantidad de químicos que lleves en el cuerpo: el reguetón es una mierda. Es como si vas en un ascensor, alguien se tira un pedo y no fuiste tú. Mal olor musical.

-¿Conoce a mucha gente a la que le falte un verano?

-Conozco a muchos que tienen más de la cuenta porque van 'sobraos'.