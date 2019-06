«Nunca he ensayado antes de grabar. Mi manera de hacer música es así» Bigott, ex de bandas como Tachenko, Big City y La Costa Brava. / E, C, El concierto San Miguel de la Semana Negra estará protagonizado el 12 de julio por el zaragozano, que llegará con 'Friendly Monsters' Borja Laudo Bigott IRENE DÍAZ GIJÓN. Domingo, 30 junio 2019, 01:41

Dicen de él que es un artista inclasificable, explosivo e imprevisible. Borja Laudo -o sea Bigott- será el protagonista del concierto San Miguel de la Semana Negra el viernes 12 de julio. Y llegará a Gijón para presentar su excelente último álbum, su 'Friendly Monsters' (Monstruos amistosos), que oscila entre «el pop luminoso y la psicodelia espacial». Pero el zaragozano, conocido por su originalidad en los directos, su estilo informal y su sinceridad arrolladora, no estará solo, sino que tocará arropado por su banda. A ver quién es capaz de pillarles el punto y quién se queda a verlos venir.

-¿Cuándo empezó a picarle el gusanillo de la música?

-La primera vez que escuché a ABBA en el radiocassette del coche de mis padres. Tendría unos cuatro o cinco años. Iríamos de vacaciones a algún sitio cero exótico y, entre vómitos del viaje y algún bofetón, flipé con esas voces, me elevaban a un sitio donde no llegaban los condicionamientos. Fue maravilloso. Cada vez que lo vuelvo a escuchar, siento lo mismo. Eso es lo que soñaba de pequeño y es lo que siento ahora. Mi camino ha sido pasar por el sufrimiento hasta liberarme de él y, simplemente, ser.

-¿Nos explica de dónde viene ese Bigott que le da nombre?

-Con diecinueve años, empecé a ir a un garito mítico de la ciudad llamado el 'Fantasma de los ojos azules'. Allí fumabas porros y flipabas con la música que pinchaban, y empecé a meterme en ese mundo. Poco a poco, me fui haciendo colega de los dueños y un día me propusieron pinchar en el bar. Así que, como estaban haciendo el cartel de ese mes y como yo no tenía nombre de DJ, me pusieron Bigott. Porque, en aquel momento, yo solo llevaba bigote.

-Ha estado de gira por Argentina recientemente. ¿Qué se siente al comprobar que su música llega hasta confines tan lejanos?

-Ahora, con las plataformas digitales, te pueden escuchar en la Luna. Acabamos de llegar de allí y estoy feliz de volver a España. Hemos girado por América, Francia, Suiza...

-¿Tiene alguna inspiración a la hora de hacer sus canciones, algún grupo o músico en los que mirarse?

-Mi manera de hacer música es espontánea, natural. Nace en el momento y así es como queda en el disco. Sin filtros, sin que la mente con sus ocho millones de posibilidades lo pueda manipular. Nunca he ensayado una canción antes de grabarla.

-¿Y sigue algún proceso cuando compone su música o simplemente la cosa fluye?

-El único proceso que sigo es ser libre, en la música y en la vida. Es el secreto de todo: ser tú mismo.

-Su personalidad es arrolladora, diferente a cualquier otra. ¿Es así siempre o solo en el escenario?

-No separo. Para mí, es lo mismo dentro o fuera del escenario, o mientras me ducho...

-Las malas lenguas dicen que antes de convertirse en Bigott era un «chico pijo», algo antagónico a lo que hoy representa. ¿Es cierto?

-Hasta los 19 o 20 viví una vida sin libertad, llena de condicionamientos y miedos que me fui creando y que me fueron imponiendo. Una mezcla de todo lo que yo consideraba que no formaba parte de mi. Así que decidí comprender todo eso y quitármelo de encima, y entonces apareció lo que realmente soy.