«Nunca había escrito tantas canciones seguidas» Víctor Manuel, durante uno de sus conciertos en el Teatro Palacio Valdés. / MARIETA El nuevo disco de Víctor Manuel saldrá a la venta el 5 de octubre. El viernes ya se podrá escuchar un adelanto J. L. GONZÁLEZ Miércoles, 5 septiembre 2018, 00:14

Diez años hace que Víctor Manuel, el cantante mierense que no necesita apellido, no sacaba un disco con nuevas canciones al mercado. Lo hace ahora, después de meses de escribir con fluidez, como si las canciones saliesen solas. Su próximo trabajo ya tiene nombre, 'Casi nada está en su sitio', y sus seguidores, que se cuentan por miles, podrán hacerse con él a partir del 5 de octubre. Ese será el día en el que se podrá escuchar el contenido íntegro de lo que lleva componiendo desde que acabaran las pasadas navidades, tal y como relató a EL COMERCIO. «Nunca había escrito tantas canciones seguidas. No sé qué aire me dio, pero ahora y siempre lo que más feliz me hace es escribir canciones», afirma ahora.

No habrá que esperar tanto para descubrir a qué sabe este nuevo trabajo. Si el domingo anunciaba que el 26 de octubre se pondrá de largo para subirse a las tablas del Teatro Palacio Valdés en el que será el primer concierto de su gira, ayer desveló que el viernes se podrá escuchar el primer sencillo de su nuevo trabajo, 'Allá arriba en el norte'.

Será esa una fecha señalada en el calendario para todos aquellos que disfrutan de su música porque ese día, a las once de la mañana, de forma simultánea, a través de su web www.victormanuel.es, de entradas.liberbank.es, de los cajeros Liberbank, del teléfono 902 10 66 01 y, físicamente, en la Casa Municipal de Cultura de Avilés, saldrán a la venta las entradas para ese primer concierto en el que pondrá voz en directo a sus nuevas canciones y a otros de sus clásicos. Una medida adoptada para que haya «igualdad de condiciones a la hora de adquirir los mejores asientos. Porque, donde va, llena», señalan desde a organización.

«Tengo una ilusión parecida a cuando vi a mis hijos dar sus primeros pasos»

Los últimos meses han sido para él una suerte de torrente creativo en el que no ha parado de escribir. «Comencé pasadas las navidades y fueron saliendo como cerezas enganchadas de un cesto».

«¿Va a ser doble?»

Cada nuevo tema que salía de la cabeza de este mierense de 71 años que ejerce de asturiano allí a donde va iba directamente a David San José, productor y arreglador, «para que preparase una maqueta». Tal fue el volumen de producción que su compañero de trabajo llegó a extrañarse. «Cuando iba por la dieciocho, me preguntó si iba a hacer un doble», señala.

La respuesta fue negativa, pero eso no impidió que Víctor Manuel siguiese sacándole canciones a su cabeza. «Seguí componiendo unas cuantas más hasta que decidí parar. Y me costó trabajo. Durante unos días estuve sin saber qué hacer con mi vida».

Ahora ya lo sabe. El día 26 volverá a los escenarios para iniciar una gira, para volver a llevar su música por el mundo como lleva haciendo durante cinco décadas, para volver a disfrutar de los escenarios. «Tengo una ilusión parecida a cuando vi a mis hijos dar los primeros pasos y se me iban los brazos hacia ellos para evitar que se cayesen. Así me siento hoy».