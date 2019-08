The Offspring, inalcanzables en el Tsunami Un aspecto general de la plaza de la Universidad Laboral durante el concierto de The Offspring. / FOTOS: TAREK HALABI Más de 10.000 espectadores saltaron el viernes en Gijón al ritmo de los californianos IGOR PASKUAL Domingo, 4 agosto 2019, 00:58

Que una ciudad como Gijón sea capaz de albergar dos festivales de gran nivel y en las mismas fechas nos da idea de la oferta cultural de esta ciudad. Y de que Gijón encierra muchas marcas dentro de sí misma; la música, tal vez, la más importante. Por un lado, está el Euroyeyé que este año cumplía su 25 aniversario. Convertido ya en un referente europeo de la subcultura mod, muestra una envidiable salud. El Tsunami Festival, con menos años de historia, ya está consolidado como cita obligada de los amantes del rock menos obvio y ha escogido un emplazamiento envidiable. La Laboral queda completamente aprovechada en toda su extensión. El escenario A en la plaza combinado con el B que se ubica en la zona de las piscinas permiten un desahogo perfecto para que la gente circule sin agobios, descubriendo el fabuloso recinto creado por Luis Moya.

La jornada del viernes fue excelsa. Muy buen ambiente, una temperatura perfecta, lejos del tórrido verano del resto de la península, pero sin llover. De fondo, la torre de la Laboral coronaba un atardecer perfecto, mientras la luna afilada y casi invisible se enseñoreaba en el cielo. Llegué mientras tocaban Carolina Durante. Con un fraseo vocal a lo Nikis, están envueltos en una masa sonora a lo Planetas. Sobre el escenario, aún están se muestran como una banda de colegas y eso les añade un encanto sensacional. Su canción 'Todos mis amigos se llaman Cayetano' destila más humor fino que sal gorda. Son la némesis de Taburete.

En el escenario B se preparaban Willis Drumond, un grupo vascofrancés. Les oímos probar líneas desde la barra donde incluso había un escanciador. A euro el culín. Y los baños fueron un acierto. En vez de esos baños cerrados, que nunca ves nada y terminan siendo hostiles, había unos que permitían ser usado por cuatro personas a la vez, al aire libre y con hueco para dejar la bebida. Ese invento permitía que las colas -al menos, para los chicos- fuesen muy rápidas. Se prepararon Willis Drummond y fueron una apisonadora, una mezcla entre Fugazi, Pearl Jam y la saga Mars Volta/At the Drive-In. Eran un cuarteto, pero vinieron en formato trío y resultaron muy eficaces. Su batería, Félix Buff llegó a grabar en la última incursión en estudio de Duncan Dhu. Pero aquí ofreció otra excelsa y rockera versión de sí mismo. Letras en euskera que conectaron con el numeroso público vasco presente. La gran presencia de vascos, seguramente atraídos por la gira de despedida de los imperiales Berri Txarrak, añadía un toque aún más rockero. Los precios asturianos seguramente contribuyan. Euskadi es una maravilla, pero qué caro se está poniendo, ¡Pardiez!

Pulley, desde California, se mostraron como unos esmerados trabajadores del rock. Viéndolos, sentí una rara ambivalencia. Por un lado, admiré su entrega, pero por otro, sentía cómo intentaban ascender en vano a la cima del punk rock californiano.

Y tras ellos, lo mejor de la jornada: Toundra. Inspirados, conectados y enchufadísimos con el entregado público que llenó su concierto. Su post rock instrumental fue apabullante con cambios de compás contantes, delays entrelazados y un concierto en ascenso hasta culminar en éxtasis. De nuevo en el escenario A, se lucía Danko Jones, pese a una ecualización en la que se perdía el sonido del bajo. El carisma y la gran voz de Jones sacaron adelante un concierto que se les pudo poner cuesta arriba. Hace ya casi dos décadas que visita España y a base de conciertos han creado un público fiel enganchado a su rock sexy y de alto voltaje.

Era tarde y viajaba al día siguiente así que la última banda que vi fue a Offspring. Muy serios, con hechuras de grupo grande, tocaron realmente bien con un sonido excelente. Trataron de no repetir el set de hace dos años y se mostraron casi inalcanzables. El resto de bandas que tocaron en el mismo recinto no gozaron de un gran sonido, pero ellos sonaron perfecto. Además, Dexter Holland sigue teniendo muy buena voz y lanzó los temas hacia arriba; sus canciones, hayan sido hits o no, suenan como si hubieran sido número uno. Yo tenía que irme, me esperaba un viaje largo hasta día Pirineo Sur y necesitaba algunas horas de sueño para llegar con la garganta en buen estado. Escribo desde la furgoneta con el recuerdo de una gran noche tatuado en la memoria. Sucedió en Gijón y en La Laboral.