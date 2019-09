Once mujeres más contra Domingo Plácido Domingo con su mujer, Marta Ornelas, la semana pasada en la localidad húngara de Szeged. / EFE El tenor suma nuevas acusaciones de acoso, aunque no hay proceso judicial abiertoLa soprano retirada Angela Turner Wilson asegura que hace veinte años le tocó un pecho en el camerino, antes de una función de 'Le Cid' en Washington DOMÉNICO CHIAPPE MADRID. Viernes, 6 septiembre 2019, 00:16

En el camerino de la Ópera de Washington, Plácido Domingo se maquillaba al lado de una cantante de 28 años, Angela Turner Wilson, que cantaba en 'Le Cid' con el tenor como estrella. A partir del testimonio de Wilson, las periodistas Jocelyn Gecker y Jocelyn Noveck de la agencia Associated Press (AP) relatan que Domingo «se levantó de su silla, se colocó detrás de ella y le puso las manos sobre los hombros. Mientras ella lo miraba en el espejo, él deslizó sus manos por debajo del sujetador» hasta tocar su «pecho desnudo». Sucedió en la temporada de ópera de 1999-2000 y se narra en la segunda parte del reportaje que acusa a Domingo de conductas inapropiadas y acoso sexual con mujeres que, de alguna forma, dependían de su poder en el mundo artístico para mantener sus trabajos o lograr saltos en sus carreras.

Junto a Wilson, diez mujeres han decidido hablar después de leer las denuncias de otras nueve que acusaron a Domingo en el primer artículo de AP, publicado el 13 de agosto. Las nuevas denunciantes ratifican un «comportamiento inapropiado» que incluía tocamientos indeseados, peticiones insistentes para mantener encuentros a solas, llamadas telefónicas a altas horas de la noche e intentos repentinos de besarlas en los labios.

Aunque no existe ningún proceso judicial contra el actual director general de la Ópera de Los Ángeles y la gran mayoría de las acusaciones se hacen escudándose en el anonimato, la agencia de noticias ha confirmado las versiones de las mujeres al contrastarlas con las de otros empleados, que se «esforzaban para proteger a las jóvenes» del acoso del tenor, «mientras los administradores miraban para otro lado».

Melinda McLain, miembro del equipo de producción de la Ópera de Houston, afirma que ella se aseguraba de que las cantantes jóvenes nunca estuvieran solas con Domingo en una sala de ensayo, «incluso cuando él lo solicitaba explícitamente». Otra «estrategia» de McLain para mantener a raya las pretensiones de Domingo era invitar a su esposa a las fiestas de la compañía. «Él se comportaba si Marta estaba cerca», dijo.

Ante estas nuevas acusaciones, el cantante ha respondido a través de su portavoz, Nancy Seltzer: «La campaña en curso de la AP para denigrar a Plácido Domingo no solo es inexacta, sino poco ética». A su juicio, la información tiene «inconsistencias» o es «incorrecta». «Debido a una investigación en curso, no comentaremos los detalles, pero rebatimos con firmeza la falsa imagen del señor Domingo que la AP intenta pintar».

Los supuestos abusos se remontan a los años 80. Según los testigos y víctimas, Domingo era conocido por «acercarse demasiado, abrazar, besar, tocar y ser muy cariñoso físicamente», según el testimonio de una mujer que no da su nombre por miedo a represalias en el mundo de la ópera, donde todavía está en activo.

Cuando apretó los pechos de Angela Turner Wilson en el camerino, ella gritó de dolor. Volvieron a verse poco después en el escenario, pero ella se sentía «atónita y humillada». Presuntamente, la encargada de maquillaje había presenciado la aproximación de Domingo. No obstante, esa testigo ha dicho a AP que no recuerda el incidente. Wilson ganó el premio Artista del Año de su compañía en 2000, pero la Ópera de Washington no volvió a contratarla, algo de lo que culpa a las presiones de Domingo. Ella siguió en activo una década más en óperas como la de Nueva York, Dallas y Boston. Ahora se dedica a la enseñanza.