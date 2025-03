La Ópera de Oviedo recurre el fallo que establece una relación laboral con el coro

REDACCIÓN GIJÓN. Martes, 12 de noviembre 2019, 00:17 Comenta Compartir

Sí existe relación laboral entre el Coro de la Ópera de Oviedo y la Fundación Ópera de Oviedo, según el fallo del Juzgado de lo Social número 3 de Oviedo, que falla así ante el expediente abierto por Inspección de Trabajo contra la entidad por presuntas irregularidades en la contratación. La discusión está en si se trata de un coro profesional o no; la entidad que organiza la Temporada de Ópera sostiene que no, pese a que los cantantes reciben algún tipo de aportación. Ese fallo en primera instancia será recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, que habrá de volver a dirimir sobre esa relación laboral. Si finalmente se confirma el fallo en contra, la Ópera de Oviedo habrá de hacer frente a un pago que inicialmente se cifró cercano a los 270.000 euros, aunque esa cantidad también fue recurrida. Eso supondría un varapalo económico notable que obligaría a replantemientos de futuro importantes, puesto que no solo habría que abonar las cantidades atrasadas al coro, sino incluirlas en futuros presupuestos.