Oskar Proy, de concierto en la «tierra mágica»
PABLO ANTÓN MARÍN ESTRADA
Martes, 7 agosto 2018

Ees un sueño lo que Oscar y yo estamos viviendo estos días en Asturias. Es cierto que esta tierra es mágica, lo hemos comprobado personalmente». Así se expresaba Edgard Proy, padre del cantante australiano Oskar Proy, tras el concierto que este ofreció ayer en Cangas de Onís a los pies de su famoso puente. Ante decenas de cangueses y muchos de los numerosos visitantes que acoge en estas fechas la primera capital de Asturias, el joven intérprete ofreció una actuación que tuvo bastante de reencuentro sentimental con la tierra de sus ancestros, y en la que además de algunas canciones emblemáticas de nuestra región también mostró una parte de su propio y muy personal repertorio de cantautor. La acogida del público fue igual de cálida que la que ha venido recibiendo Proy desde que pisó el Principado y su expresión, entre el asombro y el agradecimiento, también la misma con la que se le ha visto durante estas jornadas asturianas, definidas por su padre como «un sueño».

Parapetado tras su guitarra y acompañándose a la percusión con un pie que simultaneaba la pandereta de cascabel y un cajón de batería, el australiano abrió su recital con la pieza que originó este viaje desde que la cantase en el concurso 'La voz' de su país. Y es que, desde ese momento, se puede afirmar que hay un 'Asturias, patria querida' versión Oskar Proy.

El público siguió la pieza como si siempre la hubiese escuchado en los labios del australiano. Y para mostrar que su interés y gusto por el folclore regional no se queda en el himno de Asturias y que tampoco su español se limitaba a la letra de esta pieza, el siguiente tema con el que logró ya definitivamente meterse en el bolsillo a los cangueses fue el mismísimo 'Chalaneru', además en la versión popularizada por Nuberu, que parecía saberse tan al dedillo como la anterior.

Y llegó el momento de conocer su faceta como compositor. Fue con una pieza titulada 'Seize the moment', una canción que su padre, haciendo de traductor para el público, definió como un tema «compuesto por mi hijo en un momento de melancolía y que le dio fuerzas para seguir cantando». Tras el momento íntimo y melancólico, de nuevo volvió a sorprender con 'Santa Bárbara bendita', interpretada con la misma naturalidad de sus anteriores piezas asturianas. Proy siguió exhibiendo sus dotes como cantautor y su sensibilidad a la hora de componer con otras dos nuevas canciones propias, 'Fake hearts', una canción con la que defendía lo «justo y verdadero que tiene la vida», y 'Love me like you do', dedicada, informó su padre, a una «chica muy especial para Oskar», lo que hizo sonrojarse al joven cantante, tal vez sorprendido de que su propio padre revelase un detalle tan íntimo al público.

Para su concierto cangués y para los que vendrán en Asturias, como el de esta noche en Gijón durante el pregón de la Semana Grande, estrenó una canción escrita después de haber participado en 'La voz' como agradecimiento a «todas las muestras de cariño que recibió por parte de los españoles y especialmente de los asturianos», dijo su padre. Un tema en el que reivindica la música como lenguaje universal que une a las personas y a los pueblos más allá de distancias geográficas o idiomáticas. Emoción hubo también en su último tema, 'Take me back', dedicado a sus abuelos y que podría resumir este viaje a la tierra de sus ancestros.