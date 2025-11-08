El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Shunsuke Sato dirigió a la OSPA. JUAN CARLOS ROMÁN

La OSPA deslumbra con Mozart y Bach

Shunsuke Sato dirigió a la sinfónica en un programa que recorrió la huella bachiana en Mozart, desde su primera sinfonía hasta la plenitud de la 'Júpiter'

Antonio Hedrera

OVIEDO.

Sábado, 8 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

La Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias ofreció anoche en el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo su segundo concierto de abono de la temporada, tras ... su paso por Avilés, registrando una buena entrada. El violinista japonés Shunsuke Sato asumió el doble papel de director y solista en un programa de impecable coherencia, centrado en la influencia de Johann Sebastian Bach sobre Mozart.

La OSPA deslumbra con Mozart y Bach