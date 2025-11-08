La OSPA deslumbra con Mozart y Bach

La Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias ofreció anoche en el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo su segundo concierto de abono de la temporada, tras ... su paso por Avilés, registrando una buena entrada. El violinista japonés Shunsuke Sato asumió el doble papel de director y solista en un programa de impecable coherencia, centrado en la influencia de Johann Sebastian Bach sobre Mozart.

La velada se abrió con la 'Sinfonía n.º 1 en mi bemol mayor, K. 16', compuesta por un Mozart de apenas ocho años durante su estancia en Londres, donde conocería a Johann Christian Bach. Con una orquesta dispuesta con criterios historicistas y una sonoridad nítida, la OSPA ofreció una lectura vigorosa y elegante, fiel al estilo galante heredado del 'Bach londinense', bien comandada por el concertino Daniel Jaime. Mención especial merece el clavecinista Alberto Martínez, preciso en todas sus intervenciones.

La 'Fuga en mi mayor BWV 878', del 'Clave bien temperado' en la orquestación mozartiana K. 405/3, actuó como un puente literal y simbólico: el genio salzburgués rindiendo homenaje al maestro de Leipzig. Sato optó por una formación reducida para lograr gran claridad contrapuntística y un sonido sobrio, preludio ideal al 'Concierto para violín n.º 1 en la menor BWV 1041' de Bach. En él, Sato destacó por su fraseo y articulación precisos, imprimiendo a la formación intensos contrastes dinámicos.

Con la 'Sinfonía en sol menor, op. 6 n.º 6', de Johann Christian Bach, regresó el dramatismo del 'estilo sentimental' (empfindsamer), pleno de contrastes y claroscuros, que la orquesta abordó con gran energía y precisión.

El cierre volvió a Mozart con una interpretación cristalina del Rondó K. 373 por parte de Sato, y finalmente, un salto a 1788 con el monumental 'Molto allegro' final de su última Sinfonía, la n.º 41 'Júpiter', donde la célula do–re–fa–mi —ya insinuada en la sinfonía inicial— alcanza su culminación en una arquitectura contrapuntística magistral con una orquesta ampliada con trompetas, flauta y timbales.

Entre ambas sinfonías, el programa trazó un arco biográfico y estético de gran coherencia, muy bien resuelto por un virtuoso Sato y una brillante OSPA en un excelente momento artístico que el público ovacionó con largos aplausos.