«Gijón, no me quiero ir»

Lo de Pablo Alborán y Gijón es un idilio en toda regla. De los cuatro álbumes de estudio que ha publicado hasta la fecha, tres los ha venido a presentar por estas tierras y, casualidades de la vida, siempre en el mes de julio. Debutó en este suelo un 11 de julio de 2015 inmerso en la gira de presentación de 'Tanto', su segundo disco; volvió un día 28, pero del año 2015, amparado en 'Terral' y anoche, 27 de julio de 2018, regresó para presentar su 'Tour Prometo', que disfrutaron alrededor de 7.500 personas en el parque de los Hermanos Castro, como parte del ciclo de conciertos Gijón Life.

El éxito en las listas de ventas del malagueño, que hace tan solo unos días recibió su quinto disco de platino por su cuarto trabajo, supuso en Asturias una larguísima cola que esperó ansiosa durante horas –e, incluso, días– a que dieran las diez de la noche para poder ver a su ídolo en acción sobre el escenario. Respondió a la llamada puntual el malagueño, que empezó a cantar tras esperar los cinco minutos de rigor para que todo y todos estuvieran listos. Cuando apareció, los gritos y los aplausos se sintieron hasta en el arenal de San Lorenzo, donde habían quién paseaba ajeno a la locura que se estaba viviendo bien cerca.

01:06 Vídeo. Más de 7.500 personas se sumaron al concierto de PabloAlborán. / Daniel Mora

El hielo lo rompió un audiovisual que puso de manifiesto el gran montaje que Alborán y los suyos han preparado para este 'tour', el más trabajado hasta la fecha. Mientras una grabación repetía la palabra 'prometo', imágenes de todo el equipo se iban sucediendo en las pantallas.

La locura estalló cuando el cantante se asomó al escenario. Lo hizo a lo grande, rebosante de energía, fuerza y ganas, y entonando un éxito de su último disco, tema titulado 'No vaya a ser', entre cuyas estrofas aprovechó para saludar escuetamente a la ciudad. A estas alturas del concierto, con todo aún por delante, ya se preveía que iba a ser una noche intensa.

'Pasos de cero' y 'La escalera', del tercer disco, sonaron a continuación con un nuevo guiño para la tierrina: «Te diría, Gijón, quédate», dijo, variando la letra original, y al acabar, ya sí, llegó el saludo: «Buenas noches, familia. Al fin estoy aquí. Qué tierra más maravillosa. No me quiero ir», dijo el cantante a las miles de personas que no dejaron de cantar y bailar sus letras durante más de hora y media. Durante el concierto, tres personas tuvieron que ser atendidas por el personal médicos tras sufrir desmayos.

Galería. Las seguidoras de Pablo Alborán acampan a la espera del concierto que el cantante dará esta noche. / Damián Arienza

El concierto siguió con 'Dónde está el amor', 'Recuérdame', 'Quién' y 'Cuerda al corazón'. Y con muchos aplausos y gritos del respetable, que agradeció el buen sonido.

Pablo Alborán lo volvió a dar todo en Gijón, donde sus fans se cuentan por miles aunque parecen millones. En esta cita, ambas partes cumplieron su parte: el cantante echó toda la carne al asador mostrando poderío vocal y bailes de nuevo cuño, y sus seguidores atendieron a su llamada con creces. «Nunca me habéis dejado solo. Jamás», les agradeció. El resultado, una promesa cumplida y, de seguro, hasta otro mes de julio.