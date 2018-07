«Pablo Alborán tiene algo que no sabemos explicar; quizá sea eso lo que nos llame la atención«, apunta la langreana María Pérez, que lleva desde el miércoles haciendo cola en las inmediaciones del parque de los Hermanos Castro para el concierto que el músico malagueño ofrece la noche del viernes dentro del ciclo Gijón Life.

Magia, sentimiento, voz, corazón, empatía, carisma, presencia y talento son algunas de las palabras con las que le definen sus seguidoras más efusivas. Tras tanto elogio no sorprende saber que la cola para este concierto empezó a formarse el martes ni que el medio millar de fans que a estas horas espera 'in situ' la apertura de puertas (que será a las 20 horas) pasa el rato cantando sus temas y decorando camisetas y pancartas con su nombre. Hay hasta a quien no le hace falta papel porque lleva estrofas de sus canciones tatuadas en la piel.

«Pablo Alborán se merece todo», coinciden en señalar quienes a mediodía empezaban a desmontar las tiendas de campaña que durante los últimos días les sirvieron de hogar. Tantas pasiones despierta el músico -que, por cierto, ya está en Gijón preparando el concierto asturiano de su 'Tour Prometo'-, que EL COMERCIO ha animado la espera de sus fans proponiéndoles un juego con el que descubrir a la seguidora más 'alboranista' de cuantas hacían cola. Las participantes (todas chicas, que para eso eran abrumadora mayoría) no dudaron al responder cuándo había nacido Pablo Alborán, cuántos hermanos tenía o a qué película prestó la banda sonora. La única nota diferencial, la que inclinó la balanza, estuvo relacionada con la familia del cantante. Solo Asun Villanueva y Jenifer Paulos recordaron en el momento preciso que la hermana se llama Casilda y el hermano, Salvador.

01:24 Vídeo. Damián Arienza

Ambas, venidas desde Pontevedra en coche exclusivamente para el concierto en Gijón, supieron también que Alborán nació el 31 de mayo de 1989 y que su música se puede escuchar en la película 'Palmeras en la nieve'. «Le sigo desde el principio de su carrera y no sé qué tiene, pero me encanta. Supongo que conecta y ya está», comenta Villanueva, quien junto a Paulos ha estado este año en Madrid y Coruña siguiendo la gira de su ídolo. «Le pudimos saludar en 'El Hormiguero' y una vez en el aeropuerto de Coruña», dicen, ilusionadas por poder verle de cerca también en Gijón.

En la cola de un concierto, qué mejor forma de animar la espera que cantando los éxitos favoritos del ídolo, con 'Saturno' a la cabeza. Un motivo más por el que los coches que circulan por los alrededores bajan la ventanilla para saber a qué se debe tanto alboroto. Entre canción y canción, un poco de lectura y una partida de cartas parar amenizar la espera. Pablo Alborán ya está muy cerca y promete no dejar a nadie indiferente.