París, nuevo destino de Fetén Fetén y Rozalén en 'Otro vals'

Toma este vals

Girar. Ese es el origen de la palabra vals, procedente del alemán walzen. Tres tiempos en un compás marcan el ritmo de este género. Aunque no está claro su origen, los expertos lo sitúan en dos lugares; antiguas danzas germanas medievales o bien de Francia, descendiendo del carmaglone.

Si bien a comienzos del siglo XIX fue condenado por inmoral, el vals conoció su auténtico esplendor tras la II Guerra Mundial.

Caracterizado por una postura erguida y rígida, tratando de no mover ni los hombros, ni los brazos, ni las caderas, por el vals han pasado todo tipo de autores. Desde el clásico Strauss, maestro por excelencia de la pieza posiblemente más conocida ('El Danubio Azul'), hasta artistas contemporáneos. Cohen lo popularizó con 'Take this waltz' que más tarde interpretaría magistralmente Silvia Pérez Cruz tras haberla transformado Enrique Morente. De Viena a Granada.

Difícil imaginar a alguien más alejado del protocolo que Tom Waits y, sin embargo, ha interpretado docenas, tanto en ¾ como en 6/8. 'Barcarolle', 'Cynnis Waltz' o 'Good Old World' son solo algunos ejemplos.

España eligió un vals en 1978 como canción con la que representar al país en Eurovisión, en el pegadizo (para bien o mal) 'Quiero que bailemos un vals' interpretado por Jorge Vélez. La mitad de las bodas tradicionales se abren con el 'Vals de las mariposas'. Frank Zappa, Nick Cave, Nick Drake, Calexico, Nacho Vegas, Bunbury… Quién más que menos ha pasado por este camino que ahora recorre Fetén Fetén, tampoco por primera vez. Y puestos a concluir, imposible olvidar un vals, el último, de un grupo irrepetible; 'The last waltz' de The Band.