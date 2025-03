Pau Donés, el niño que vivió en Asturias y conoció el esquí en Pajares

MIGUEL ROJO gijón. Miércoles, 10 de junio 2020, 00:06 | Actualizado 07:25h. Comenta Compartir

A partir de 1996 'La Flaca' fue una canción que estuvo en todas las bocas durante varios años, alegrando los veranos de media España primero y de medio mundo después. Fue en un San Mateo de 1997, en Oviedo, donde los asturianos descubrieron a Jarabe de Palo en directo. Cita que repetiría también al año siguiente, en la que fue una larga relación del grupo de Pau Donés con Asturias, la tierra en la que vivió cuando era niño. Porque su padre, que trabajaba de empleado de banca, fue trasladado a Oviedo cuando el pequeño Pau tenía 3 añitos, y allí se quedó la familia un par de años, hasta que un nuevo traslado les llevó a Cataluña, donde Pau y su hermano Marc comenzaron a hacer sus pinitos en la música. No es que tuviese muchos recuerdos de su tierra el músico fallecido a los 53 años, pero sí rememoraba durante su última visita a la región con cariño la primera vez que se puso unos esquís: contaba que aprendió a esquiar en Pajares. Desde aquel primer concierto en Asturias al último, que tuvo lugar en la Sala Albéniz de Gijón, en noviembre de 2018, cuando el cáncer que finalmente le acabó por tumbar era ya una compañía incómoda en su existencia, pasaron algo más de dos décadas en las que Asturias siempre estuvo presente durante sus giras.

En aquella última actuación celebraban con una gira Pau y los suyos los 20 años de carrera, y el año anterior ya habían actuado también en el Teatro Jovellanos. Antes de ese último concierto, Pau Donés hablaba con EL COMERCIO sobre su vida y sobre su enfermedad, en la que sería su última entrevista con nosotros. «Ahora quizá tengo un exceso de popularidad por esto del cáncer, que es algo con lo que no estoy muy cómodo. Lo que intento, sin simular nada, viviendo como vivo, es transmitir lo que me pasa. Y, si eso ayuda a alguien a estar un poquito mejor, estupendo», contaba. Mandaba también a través de nuestras páginas un mensaje a todos los que estuviesen pasando por un trance similar al suyo: «Que sean felices, que la vida es una y ahora. Que vivir es urgente. Yo estoy en el mismo plan que tenía hace veinte años, que es vivir la vida, pasarlo bien y hacer las cosas que me gustan con libertad. El cáncer es algo que, por el miedo que provoca, puede paralizarte. Yo paso», explicaba.

Hablaba también de cómo tener cáncer afecta a la forma en la que tu familia y tus amigos te ven y te tratan. «Ahora ya saben que no me muero, pero, al principio, alguno se acojonó mucho», decía entonces. «Yo también tuve mucho miedo y aún lo sigo teniendo a ratos, pero en general no: no vivo con temor. Me niego, porque no aporta nada a mi vida. Al contrario. Así que el miedo pa' fuera», se animaba. En esa misma entrevista anunciaba que, a partir de aquél uno de enero de 2019, tenía pensado tomarse un respiro, disfrutar de su hija, de la vida que quería exprimir y volver cuando se sintiese preparado para hacerlo. No se ponía fecha.

Durante el confinamiento, llegó la noticia de que regresaba a la música. Tituló simplemente 'Vuelvo' aquella primera canción con la que anunciaba su vuelta a los escenarios, un tema que empezó a sonar durante la cuarentena y que era prólogo de un disco que acaba de ver la luz y que a la postre es el de su despedida. «Por todo lo que recibí estar aquí vale la pena», dice la letra de 'Eso que tú me das', el single de presentación de 'Tragas o escupes'. Un vídeo grabado en una terraza, en el que se le veía extremadamente delgado, fue su carta de presentación y, lamentablemente, de despedida. «Gracias a ti seguí remando contra la marea. Ahora sé que no estoy solo», parece agradecer a sus seguidores.