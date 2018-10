Personajes bufos en busca de su autor La producción de la ópera de Rossini que llega a Oviedo es una colaboración con teatros de Chile y de Toulouse. / ÓPERA DE OVIEDO La ópera de Rossini, estrenada en 1814, lleva a Oviedo un juego de teatro dentro del teatro, en coproducción con Chile y Toulouse El Teatro Campoamor levanta de nuevo el telón de la ópera este domingo con 'Il turco in Italia' RAMÓN AVELLO OVIEDO. Miércoles, 3 octubre 2018, 00:30

Entre las grandes óperas bufas de Rossini (1792- 1868), 'Il Turco in Italia' padeció un destino adverso. Su estreno en 1814 en la Scala de Milán, con Rossini al frente de la orquesta, fue recibido con silbidos y pateos. Según Stendhal, testigo presencial, la descortesía del público se debió por un lado a la moral permisiva de Fiorilla, la protagonista femenina, pero especialmente a que los milaneses creían que Rossini en esta ópera se había plagiado a sí mismo. Un año antes, había estrenado en la Fenice de Venecia, 'L'italiana in Argeri', y aunque no hay paralelismos entre las dos obras, el público de la Scala pensó erróneamente que 'Il Turco in Italia' era un calco, un 'refrito' de 'L'italiana', lo que, en palabras de Stendhal, «hirió el orgullo nacional de los milaneses». Tras el fracaso del estreno, la obra se representa como vodevil, por lo que se mutila y alteran varios números, hasta desaparecer prácticamente de los escenarios. Será a mediados del siglo XX cuando sobre la revisión de la música de Rossini, se exhume en su versión original 'Il Turco in Italia', con voces de la calidad de María Callas.

Este domingo 7 de octubre, a las 19 horas, y los días 9 11, 12 y 13 del mismo mes, a las 20 horas, llegará al Campoamor esta ópera de Rossini, en una nueva coproducción de la Ópera de Oviedo, el Teatro del Capitolio de Toulouse y el Teatro Municipal de Chile. Bajo la dirección escénica de Emilio Sagi y la dirección musical de Iván López Reynoso, principal director invitado de Oviedo Filarmonía, 'Il Turco in Italia' estará interpretada por la soprano Sabina Puértolas, como Fiorilla; el barítono bajo Simón Orfila, en el papel del príncipe Selim; el barítono Alessandro Corbelli, en el papel de Don Geroncio; el tenor David Alegret, como Don Narciso; el también barítono Manel Esteve, en el papel de Prosdócimo; la mezzo Laura Vila, como Zaida, y el tenor David Astorga como Albazar. Fuera de abono, la función del 12 de Octubre, enmarcada en 'Viernes Ópera' actuarán Sara Blanch en el papel de Fiorilla, Ricardo Seguei, como Selim, Pablo López (Don Geroncio), y Juan de Dios Mateos (Don Narciso), y Pablo Gálvez (Prosdócimo).

Ingenio y gracia

Rossini compone 'Il Turco un Italia', definido por el compositor como «Dramma Giocosso» en dos actos, sobre un ingenioso libreto de Felice Romani, poeta y dramaturgo que, además de escribir para Donizetti y Bellini, compuso el libreto de una ópera ambientada en Asturias, puesta en música por Carlo Coccia: 'La solitaria de las Asturias o la España recuperada'. Anticipándose a Pirandello, Romani presenta en escena al sustituto del dramaturgo, el poeta Prosdócimo, que busca un tema para su comedia. Observando a su alrededor, el poeta encuentra un rico material humano, que va del color local de gitanos, a los personajes de la Comedia del arte como el marido viejo casado con una mujer coqueta y casquivana, cortejada por su amante oficial y el príncipe turco. Todos estos personajes se mueven como si fuesen títeres en las manos del poeta. Pero también el libreto ironiza sobre el propio género bufo, e incluso sobre el propio compositor, al que domina 'Don Estrepito', por sus frecuentes 'crescendi' tumultuosos.

Se han sugerido relaciones entre está ópera de Rossini y 'Così fan tutte', de Mozart. La similitud entre Don Alfonso, en la ópera de Mozart, y el poeta en la de Rossini o el tema de la inconstancia afectiva de la mujer, son algunos de estos aspectos en común, pero hay otro más esencial, que es el carácter camerístico, concertante, y el juego de los instrumentos de madera, común a ambas óperas. Efectivamente, frente a otras óperas bufas de Rossini, 'Il Turco' es una ópera en la que los duos, tríos, quintetos, coros, o sea las escenas de conjunto, predominan sobre las arias individuales. Salvo Fiorilla, un papel de un brillante belcantismo, con arias como 'Non si da follia maiore', la delicada 'Chi servir non brama amore' o el juguetón 'Se il zefiro si possa', acompañado por el coro, en las escenas predominan los conjuntos.

Orquestalmente Rossini busca en 'Il Turco' una orquesta colorista, con reminiscencias de bandas populares y una presencia, ya desde el gran solo de trompa de la obertura, de los instrumentos de viento. Hay una preocupación orquestal que ya se manifiesta en la obertura. Recordemos que muchas veces Rossini intercambiaba sus oberturas -por ejemplo la obertura famosa de 'El barbero de Sevilla' se había utilizado en su ópera 'Aureliano en Palmira'-, siendo este un procedimiento habitual. Sin embargo, para 'Il Turco' compone una obertura original, con una sección lenta protagonizada por la trompa seguida de un allegro bitemático, brillante y colorista, para terminar con una reexposición de carácter cíclico y en el que breves motivos de la obertura se intercalan a lo largo de la ópera. Una ópera en el que las escenas concertantes, especialmente dúos y tríos, siempre chispeantes, desenfadadas son la muestra del Rossini más desenfadado, chispeante y lleno de frescura y gracia musical.