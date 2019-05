«Que pidan tu cabeza puede resultar duro o no. Depende de quien la pida» Ana Mateo, ayer, en el Auditorio Príncipe, sede de la OSPA y que estará en obras en verano. / PABLO LORENZANA «En una formación sinfónica existe todo lo que hay en una sociedad: desde el que protesta hasta el que podría estar allí o en cualquier lugar» Ana Mateo Gerente de la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias (OSPA) AZAHARA VILLACORTA AVILLACORTA@ELCOMERCIO.ES OVIEDO. Sábado, 11 mayo 2019, 02:04

Más de setenta profesionales y casi cinco millones de euros por temporada. Eso es lo que gestiona con mano firme la gerente de la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias, Ana Mateo (Madrid, 1966), que hace pocos meses sufrió el estallido de la crisis más virulenta ocurrida en el seno de la formación sinfónica. Fue a raíz de que sus músicos y empleados pidiesen que no se le renovase el contrato a su director titular, el maestro búlgaro Rossen Milanov, por carecer de «un proyecto consistente o ilusionante», demostrar nula «implicación» y tener «poca relación con la región», con un «escaso conocimiento y poco interés» por la cultura y las instituciones asturianas, además de reclamar la destitución de la propia Mateo. Hoy las aguas han vuelto a su cauce a raíz de que Milanov anunciase su renuncia, que se hará efectiva el próximo 31 de agosto, y la OSPA acaba de aprobar la programación de la próxima temporada, protagonizada por Beethoven.

-¿Cómo vivió aquella crisis?

-Son dinámicas normales en las orquestas. A veces, al sacarse fuera, todo se amplifica, pero tampoco hay que darle más importancia de la que tiene. Es un toque de atención que te sirve para decir: «Cuidado. Perspectiva. Punto de vista. Esto se puede corregir». Se aprende de todo, con lo cual los malos momentos siempre tienen también algo de positivo.

-¿El fichaje de Milanov fue un error?

-En absoluto. No, no, no. Si repasamos los años en los que ha estado aquí, ha habido grandes momentos, ha ampliado muchísimo el repertorio de la orquesta, ha hecho muchas cosas para que nos conozcan en sitios donde no habían oído hablar nunca de nosotros... Y, luego, es un gran músico. Entonces, ha sido muy bueno. Los que no lo vean en este momento lo verán con la perspectiva que da el tiempo.

-Usted misma reclamó al Principado que no renovase, alertando de las «nefastas consecuencias».

-Son dinámicas internas que tienen todas las orquestas. Hay una serie de dinámicas que no tienen nada que ver ni con la calidad del maestro ni de la orquesta. Son dinámicas en las que los maestros se queman muy pronto, que fue lo que le paso a él. Es como si un periodista, en su trabajo, tuviese a alguien que le está diciendo cada minuto cómo tiene que escribir. Pero pasa en todas. No es que la OSPA sea una orquesta especial. Es que no conozco ninguna en la que no ocurra.

-También pidieron su cabeza. ¿Es duro?

-Sí y no. Depende mucho de quién la pida. Si está basado en criterios objetivos, dices: «Algo de verdad habrá». Pero si está basado en fobias personales, no.

-¿Cómo logró enderezar el rumbo?

-Entre ellos mismos hubo un movimiento interno de autogestión. De pensar: «Las cosas no se pueden ni se deben hacer así». Todo este tipo de crisis internas que generan división solo se pueden resolver hablando. Ellos tuvieron la madurez y la inteligencia de hablar y de sentar unas bases de lo que querían de su orquesta, porque al final es su orquesta. Si yo no creyera en ellos, no querría seguir, pero sigo creyendo en ellos. Tienen ganas de trabajar, crecer, ser mejores.

-No debe ser fácil lidiar con tantos temperamentos artísticos...

-Una orquesta es una microsociedad. Todo lo que hay en una sociedad está en una orquesta. Todo. Desde el que protesta hasta el que se apunta a un bombardeo, el que quiere hacer más cosas, el que quiere crecer, el que podría estar en una orquesta como en cualquier otro lugar...

-Y ahora empieza el proceso de búsqueda un nuevo titular.

-Así es. Necesitamos a alguien que, como Rossen, tenga muy claro que nuestro objetivo siempre es la calidad, que también esté presente conmigo en negociaciones, en programación... Rossen siempre estaba, tanto de forma presencial como cibernética. Necesitamos un perfil completo de lo que es un titular. Porque un titular no solo es una persona que hace conciertos, sino que también hace un trabajo en la oficina que no se ve pero que es muy importante.

-Analizarán muy de cerca a los maestros que lleguen esta temporada. ¿Podría ser al fin una directora?

-¿Por qué no? En esta temporada hay dos. Está Lina González Granados, está Marzena Diakun... Será la tercera vez que Marzena venga con nosotros, a la orquesta le gusta mucho trabajar con ella... Vamos a ver. Desde luego, nos ha demostrado ya que sabe muy bien lo que hace, que hace muy bien su trabajo.

-Calcula que hasta la temporada 2021/2022 estarán sin batuta.

-También es habitual. De hecho, cuando se marchó Max Valdés estuvimos un par de años sin titular y nos fue bien.