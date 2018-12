«Con lo que piden los grupos, no es rentable hacer un gran concierto en El Molinón» Marino González. / D.ARIENZA Marino González, creador de Metrópoli y Riverland, cree «casi imposible que vuelvan los grandes recitales a Gijón» MIGUEL ROJO GIJÓN. Jueves, 6 diciembre 2018, 00:35

Marino González (Gijón, 1976) es el perejil de buena parte de las salsas musicales de Gijón y aunque esta semana se toma unos días de descanso fuera de la ciudad, su teléfono no deja de sonar y él no deja de hablar de temas relacionados con los muchos frentes que tiene abiertos. El más cercano, la segunda edición de Metropoli Winter, un festival navideño que incluye dos espectáculos en la plaza de toros, el titulado 'Back to the 90's', el 22 de diciembre, y la fiesta de Nochevieja. Ara Malikian actuará el 23 de diciembre en el Palacio de Deportes de Gijón, mientras que el Teatro de la Laboral recibirá a Nacho Vegas el día 29 de diciembre -ayer mismo se anunció el cambio de ubicación desde la plaza de toros-, a 'Peter Pan, El Musical' los días 27 y 28 de diciembre, y la actuación de Dani Martínez, el 12 de enero, «Quitando el de los 90, que no va como esperábamos, el resto de actuaciones va muy bien de ventas. Peter Pan, la fiesta de Nochevieja y Dani Martínez están ya prácticamente completos», afirma Marino González.

Su gran apuesta para este verano en Asturias es Riverland, un festival a la vera del río Sella durante la fiesta de las Piragüas, los días 2, 3 y 4 de agosto. «Ya superamos los 5.000 abonos a los dos días de ponerlos a la venta, a pesar de que faltan dos tandas de grupos por anunciar, una el 28 de diciembre y otra el 28 de enero», avanzó. Además de los grupos, con C. Tangana y Beret a la cabeza, el atractivo de la cita es todo lo que la rodea. «Habrá una enorme noria, actividades de aventura tipo parque temático, se podrá disfrutar de la carrera de piraguas desde el propio recinto, habrá zona camping y 'glamping', se podrá disfrutar de los conciertos desde un globo aerostático, tendremos una zona de peluquería, maquillaje y descanso y, como novedad, habrá un tercer escenario en el que una banda tocará permanentemente y los asistentes podrán subir a cantar a modo de karaoke, para que formen parte del programa del festival», avanzó.

Marino González está negociando hacer una edición de su Metrópoli veraniego fuera de Asturias, «en una ciudad del norte de España», pero aún no hay nada en firme. Una circunstancia que para nada pone en peligro la edición de Gijón. «Si no cambian las condiciones, seguiremos en Gijón, estamos encantados aquí. Es nuestra ciudad y el festival está pensado para esta ciudad», apunta. Y confía en que cualquier cambio político que pueda darse no cambie esa situación. «Esperemos que se pueda mantener esté quien esté. Metrópoli aporta a la ciudad, no resta. Tomar una decisión en contra de eso no creo que sea bueno para nadie», advierte. Lo que no tiene en su agenda es una gran actuación al estilo de los veranos de antes. «Los grandes conciertos en El Molinón, con el dinero que piden ahora los grupos, es casi imposible que vuelvan. Hacerlo rentable es muy difícil, así que no merece la pena meterse en ello», apunta.