Pixán corteja con las voces de la poesía y la tonada Dolores Granados y Joaquín Pixán, en Mieres. / JUAN CARLOS ROMÁN El tenor estrenó en Mieres 'La nueva canción dialogada', con textos de Antonio Gamoneda, Xuan Bello y otros autores contemporáneos P. A. MARÍN ESTRADA Sábado, 9 febrero 2019, 00:37

El Auditorio de la Casa de Cultura Teodoro Cuesta de Mieres acogió ayer el estreno absoluto del espectáculo 'La nueva canción dialogada', promovido e interpretado por el tenor Joaquín Pixán. Diez cantadores de tonada: Mariluz Cristóbal Caunedo, Lorena Corripio, Luisi Martínez, Maria Luisa Álvarez, Patricia Pariente, Rosario González, Cristina Sánchez, Álvaro Fernández Conde, Sergio Agüeros y José Tronco, además de la soprano Dolores Granados y el acompañamiento al piano de Manuel Pacheco, participaron junto al artista cangués en un recital que y entusiasmó al público presente con su propuesta de aunar tradición con poesía de autores asturianos contemporáneos.

No es la primera vez que el cantante lírico pone voz a los versos de escritores de su tierra natal y se lanza a revitalizar nuestra música popular con aires nuevos. A lo largo de su extensa carrera ya dedicó un álbum a la obra de Ángel González o a las poetas actuales en lengua asturiana y ha colaborado con Antonio Gamoneda en dos trabajos discográficos para elaborar un cancionero regional del siglo XXI. El proyecto que ayer llevó a Mieres -y que recorrerá otros concejos del Principado- es un nuevo paso en el mismo sentido. Partiendo del formato tradicional de la tonada dialogada ha compuesto y adaptado varias melodías sobre textos de Gamoneda, Xuan Bello, Ángel Fierro, Aurelio González Ovies, Javier Almuzara y Esther García López. Poco a poco fueron sonando 'No amar y noche es lo mismo' y 'Los glayos del espino' (Fierro), en la voz de Dolores Granados; 'Señardá' y 'Alcuentru' (María Esther García López), 'Más claro, el agua' y 'Entre amar y ser amado' (Almuzara), 'Lluz de peñes' y 'Xuego de manos' (Aurelio González Ovies) y 'El cantar de la nublina' y 'Diálogo de luz y sombra', de Xuan Bello, además de 'Aunque tu padre non quiera', 'Dónde vas a dar agua' -una de las melodías más bellas- 'Atapeciendo', Rosa enramada'... Mariluz Cristóbal y Pixán cerraron la velada enfrentándose a unas vaqueriradas.

Emoción de raíz, sensibilidad en estado puro y savia culta sobre un legado de transmisión oral es el resultado que pudieron disfrutar los espectadores en la estrenada aventura musical de Pixán.