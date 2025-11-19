El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Plácido Domingo, en un concierto en Hungría. Efe

Plácido Domingo: «Regresar a Oviedo me produce una gran emoción»

El tenor se subirá a las tablas del Auditorio de Oviedo cuarenta años después de la última vez

M. F. Antuña

M. F. Antuña

Gijón

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 22:39

Ochenta y cuatro inviernos tiene Plácido Domingo en su piel y en su soberana voz y cuarenta hace ya que no canta en Oviedo. Pero ... como quiera que es la capital asturiana un templo del bel canto, ha querido regresar el tenor a reencontrarse con un público que siempre ha sido generoso con él en aplausos para protagonizar una gala extraordinaria junto a Sabina Puértolas e Ismael Jordi, que alzarán sus voces sobre la música de la Orquesta Oviedo Filarmonía dirigida pora la ocasión por el gijonés Óliver Díaz.

