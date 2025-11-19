Plácido Domingo: «Regresar a Oviedo me produce una gran emoción»

Ochenta y cuatro inviernos tiene Plácido Domingo en su piel y en su soberana voz y cuarenta hace ya que no canta en Oviedo. Pero ... como quiera que es la capital asturiana un templo del bel canto, ha querido regresar el tenor a reencontrarse con un público que siempre ha sido generoso con él en aplausos para protagonizar una gala extraordinaria junto a Sabina Puértolas e Ismael Jordi, que alzarán sus voces sobre la música de la Orquesta Oviedo Filarmonía dirigida pora la ocasión por el gijonés Óliver Díaz.

Un arranque de año espectacular será el que viva Oviedo, capital musical por antonomasía, que verá cómo el día el 10 de enero –a punto el cantante de soplar las 85 velas– el Auditorio Príncipe Felipe (19.30 horas) se abarrota de público para disfrutar de un concierto para el que se augura volarán las entradas, que se ponen hoy jueves a la venta por los canales habituales, en la taquilla del Teatro Campoamor y en la web entradas.oviedo.es. El precio es de 89 euros la butaca de patio y 79 la localidad de anfiteatro.

Tiene una relación muy singular Domingo con Asturias, puesto que aquí recogió también el Premio Príncipe de Asturias de las Artes, que compartió en 1991 junto a Victoria de los Ángeles, Teresa Berganza, Montserrat Caballé, José Carreras, Plácido Domingo, Alfredo Kraus y Pilar Lorengar, una generación lírica que dio inmensas alegrías a España.

Tiene, pues, más allá de sus presencias en la ópera de Oviedo, otros momentos para el recuerdo en Oviedo Plácido Domingo, que protagonizará una gala extraordinaria que le tiene feliz e ilusionado. «Regresar a Oviedo después de tantos años, me produce una gran emoción. Esta ciudad ocupa un lugar muy especial en mí y me trae recuerdos memorables de los inicios de mi trayectoria artística en España. Estoy feliz de volver en este momento de mi vida», apunta Plácido Domingo.

No saldrá a escena cualquier programa, sino uno elegido con mimo para la ocasión que trata de recuperar algunos de los momentos más emblemáticos del repertorio operístico y sinfónico y que gusta de mezclar con tino la fuerza de las grandes arias con la complicidad de los dúos y la elegancia de las obras orquestales.

No estará solo Domingo, sino magníficamente acompañado por dos nombres ilustres de la lírica actual, ambos además muy vinculados igualmente como la Oviedo, como es el caso de Sabina Puértolas e Ismael Jordi. La Fundación Municipal de Cultura subraya que, con este evento, «Oviedo vuelve a situarse en el centro del mapa lírico internacional, reafirmando su compromiso con la excelencia artística y la celebración de la música como patrimonio vivo».

De casta le viene la música a Domingo. Nacido en Madrid en 1941, debutó como barítono en 1957 en la compañía de sus padres con la zarzuela 'Gigantes y cabezudos'. Ha recorrido desde entonces el mundo entero con su voz, de Tel Aviv a a Hamburgo pasando por Viena, Berlín, Milán o Nueva York, en cuyo central Park llegó a actuar para 250.000 personas. En 1990 formó, junto a José Carreras y Luciano Pavarotti, la sociedad artística de Los Tres Tenores, que además de propiciar la solidaridad en la lucha contra leucemia, acercó la ópera a públicos dispares. El Teatro Real también ha sido su hogar y él también ha dirigido quien ha realizado dúos con Carlos Santana, Alejandro Fernández o Caetano Veloso. Incluso con John Denver y Julie Andrews grabó The sound of Christmas. El cine no le ha sido ajeno a este artista global, que rodó con el mismísimo Zeffirelli.