Plácido Domingo dice vivir una «pesadilla»

El tenor español Plácido Domingo dijo vivir una «pesadilla» desde que fue acusado en agosto por varias mujeres de acoso sexual, según unas entrevistas publicadas este viernes por dos diarios españoles, 'ABC' y 'El Confidencial', en vísperas de su actuación en España, en el estreno de la ópera 'Nabucco' el próximo lunes en el Palau de les Arts. «Me he sentido juzgado, sentenciado y condenado por anticipado. Pero no he sido acusado de ningún delito (...) Continúo trabajando, estudiando, ensayando y actuando. Esto me da la serenidad que necesito para afrontar esta pesadilla», dijo en una de sus declaraciones, mientras que en otras mantuvo su inocencia: «Nunca me he comportado de modo acosador, agresivo y vulgar».

El cantante ha sido acusado por al menos 20 mujeres de besarlas a la fuerza, agarrarlas o acariciarlas en incidentes que se remontan al menos a los años 1980. «Nunca le he prometido a nadie un papel y mucho menos una carrera. Jamás he obstaculizado el camino a nadie», en referencia a la versión de varias de las mujeres, que dijeron que intentó presionarlas para que tuvieran relaciones sexuales con él y que a veces tomaba represalias profesionales cuando rechazaban sus insinuaciones.

Tras las acusaciones, Plácido Domingo abandonó en octubre la dirección de la ópera de Los Ángeles, que ocupaba desde 2003. También renunció a actuar en el Metropolitan Opera de Nueva York, mientras veía cómo la orquesta de Filadelfia y la ópera de San Francisco anulaban sus representaciones previstas esta temporada, y la ópera de Dallas anulaba un concierto programado en marzo de 2020. «Sin duda que han sido de los meses más difíciles de mi vida. Inimaginables», agregó.

«Ante la opinión pública fui acusado, juzgado y sentenciado todo de un solo golpe sin el más mínimo beneficio de la duda, incapaz de hacer o decir nada ante una maniobra increíble e imparable», mantuvo el tenor al diario 'ABC'.