El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Logo Patrocinio
Igor Paskual y Nacho Vegas,en los extremos, flanquean a Coke Makaha y Jon Álvarez (Tigre y Diamante). Pardo

Póker de talentos en la nueva canción de Tigre y Diamante

El grupo gijonés presentó este miércoles el single y el videoclip de 'Soy adicto', grabado con Nacho Vegas e Igor Paskual

Pablo A. Marín Estrada

Pablo A. Marín Estrada

Gijón

Jueves, 30 de octubre 2025, 09:31

Comenta

Un temazo brutal y una mezcla explosiva de talentos, así es 'Soy adicto', el nuevo tema de la banda gijonesa Tigre y Diamante grabado con ... Nacho Vegas e Igor Paskual, que este miércoles se presentaba con el videoclip realizado por Pablo Rionda al calor del Velvet Haus de la calle la Merced.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Ence plantea el despido de 90 trabajadores de la fábrica de Navia
  2. 2

    La Universidad de Oviedo prohíbe a los padres acceder a las notas y reclamar exámenes
  3. 3 Mael, el niño que venció a un dragón llamado Meningococo
  4. 4

    La historia de una asturiana: «Desperté con medio cuerpo paralizado y llamé a un amigo en lugar de al 112»
  5. 5

    Juicio en Gijón a cuatro jóvenes portugueses: «Fue una relación sexual consentida, no una violación grupal»
  6. 6 Adiós a Mercedes González, edil con el tripartito y gran activista social
  7. 7 El significado del misterioso vídeo que ha compartido Daniel Sancho
  8. 8

    El aparcamiento de la avenida de Portugal de Gijón será gratuito
  9. 9

    El Principado de Asturias investiga un presunto caso de acoso escolar en San Martín del Rey Aurelio
  10. 10 Un ganadero, condenado a prisión por provocar en Las Regueras un incendio que calcinó ocho hectáreas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Póker de talentos en la nueva canción de Tigre y Diamante

Póker de talentos en la nueva canción de Tigre y Diamante