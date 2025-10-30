Póker de talentos en la nueva canción de Tigre y Diamante

Un temazo brutal y una mezcla explosiva de talentos, así es 'Soy adicto', el nuevo tema de la banda gijonesa Tigre y Diamante grabado con ... Nacho Vegas e Igor Paskual, que este miércoles se presentaba con el videoclip realizado por Pablo Rionda al calor del Velvet Haus de la calle la Merced.

Arropados por numeroso público los protagonistas desvelaron algunas claves de esta colaboración y de su resultado. Para Paskual, «la mejor de las canciones» del grupo liderado por Jon Álvarez y Coke Makaha, y en símil pictórico «un Pollock, expresionismo dramático, intenso y alcohólico». Y para Vegas, «uno de esos temas que piensas: '¡cómo me hubiera gustado escribirlo yo!». Por eso ninguno de los dos tuvo dudas cuando les propusieron cantar en él. Su participación, en palabras de Jon: «Cada uno le dio su toque, Nacho la hizo oscura, perturbadora; Igor histriónica», pero como apuntó su compañero Coke: «Sigue sonando a Tigre y Diamante».

Igor Paskual tuvo elogios para la letra: «Me parece magistral, porque además no habla exactamente de lo que parece que habla .Realmente la sociedad occidental postmoderna es adicta a todo. Y las drogas quizás sean las menos de sus preocupaciones. La letra habla de amor, de sexo, de arte, de intensidad. Para mí la adicción es una variante de la pasión, hacer las cosas al cien por cien». Y Nacho Vegas, citó a Lee Ranaldo, de Sonic Youth: «Decía que las adicciones tienen esa cara siniestra y que las obsesiones son aquello que de verdad nos guía en la vida y nos puede hacer aprender a buscar en los lugares en los que no buscaríamos y encontrar cosas que no esperábamos encontrar, pero que nos enriquecen».