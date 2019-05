Premios que son amores Mandela, en Oviedo en 1992, y Graça Machel, en 1998. / E. C. Siri Hustvedt y Paul Auster se unen a Nelson Mandela y Graça Machel, y a Susan Sontag y Annie Liebovitz como parejas galardonadas M. F. A. GIJÓN. Jueves, 23 mayo 2019, 00:12

Paul Auster y Siri Hustvedt ya son Príncipe y Princesa, además de pareja desde que en 1981 se conocieron en un recital poético y se casaran un año después. Pero no son los únicos, antes que ellos subieron a este palmarés de premios que son amores Nelson Mandela, el icono de la lucha contra el 'apartheid' que en el año 1992 recogió en Oviedo junto a Frederick W. de Klerk el Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional, y Graça Machel, que en 1998 compartió con Emma Bonino, Olayinka Koso-Thomas, Fatiha Boudiaf, Rigoberta Menchú, Fatana Ishaq Gailani y Somaly Mam el mismo galardón que su marido, con quien se casó ese mismo año y con quien convivió hasta su muerte en 2013.

Más adelante su subiría al escenario del Campoamor la escritora norteamericana Susan Sontag para recoger, junto a Fatema Mernissi, en 2003, la distinción de las Letras. Ya había muerto Sontag cuando la elegida para el premio de Comunicación y Humanidades de 2013 fue Annie Liebovitz. En Oviedo, en la rueda de prensa, la célebre fotógrafa miró atrás para recordar la emoción con la que quien fue su pareja durante años recogió el galardón, solamente un año antes de su muerte.

Hay más parejas que han compartido premio. Bill y Melinda Gates dan conjuntamente nombre a a la fundación que en el año 2006 recibió el galardón de Cooperación Internacional. Ellos no viajaron a Oviedo en octubre para recogerlo sino que delegaron en otros, pero el empresario y filántropo creador de Microsoft se encontró posteriormente con el actual Rey en un acto celebrado en la Universidad de Oviedo poco después de la gala del Campoamor.

Falta otra pareja aquí, que no recibió el galardón a título personal sino en representación de una institución, y que es la formada por los doctores de origen asturiano Pedro Alonso y Clara Menéndez, por su lucha contra la malaria. Ellos estuvieron en Oviedo en 2008 cuando el galardón de Cooperación Internacional fue para el Centro de Investigação em Saúde de Manhiça, de Mozambique, dirigido por ambos; el Ifakara Health Research and Development Centre, de Tanzania, liderado por el doctor Hassan Mshinda; el Malaria Research and Training Center, de Malí, con el doctor Ogobara Doumbo al frente, y el Kintampo Health Research Centre, de Ghana, que gestiona el doctor Seth Owusu-agyei.