Un 'sí quiero' con Il Divo como fondo Mónica Pérez y Jesús Fernández. :: GLORIA MARTINEZ Jesús Fernández le pidió la mano a su pareja, Mónica Pérez, mientras el cuarteto ofrecía la canción de 'Titanic' GLORIA MARTÍNEZ Miércoles, 1 agosto 2018, 00:24

El cuarteto vocal Il Divo llegaba a Gijón el pasado martes para celebrar su primer concierto en Asturias con su gira 'Timeless Tour'. El recinto del parque de los Hermanos Castro recibió a más de cuatro mil personas amantes de la música clásica y de la revolución que este grupo ha conformado en el panorama lírico. La noche fue muy especial para todos los asistentes, que disfrutaron de un 'show' en el que se rememoraron algunas de las canciones de amor más clásicas de la historia, pero, sin duda, para Mónica Pérez y Jesús Fernández, esa noche quedará marcada en el calendario de forma especial: con un gran 'Sí quiero'.

Les contamos. El cuarteto llevaba más de una hora de concierto cuando empezó a cantar una de las melodías más reconocibles de su repertorio, su versión en italiano de 'My heart will go on', 'Il mio cuore va', el de la película 'Titanic'. Jesús Fernández disfrutaba de la canción junto a su pareja, mientras por dentro pensó: 'Ya es la hora'. «Estaba esperando a que cantasen la versión de 'Hasta mi final', de su álbum 'Ancora', pero veía que no salía, así que me decidí con esta de 'Titanic'», decía risueño el novio.

En el estribillo, el pretendiente se levantó de la silla en la que estaba disfrutando del espectáculo y se arrodilló ante su chica, Mónica Pérez, mientras sacaba una caja con el anillo de pedida de mano. Allí, rodeado de cuatro mil personas, le dijo decidido y emocionado a la par, la tan mítica frase que tanto se ha escuchado en películas de amor: «¿Quieres casarte conmigo?». La novia se puso a llorar, mientras que el público de su alrededor esperaba ansioso la respuesta. Con un movimiento de cabeza afirmativo y un beso para celebrarlo, los asistentes al concierto comenzaron a aplaudir y a gritar ¡Que vivan los novios! «Tenía compinchada a la chica del asiento de al lado para que me grabase el momento con el móvil. La verdad es que estaba todo pensado para que fuese una noche inolvidable», decía emocionado el novio. «¡Y claro que lo fue!», añadía risueña ella tras el concierto.

Mónica Pérez es fan del cuarteto desde su nacimiento, y aunque el día no estaba transcurriendo como esperaba, el momento en el que su chico le pidió la mano hizo que todo lo malo se olvidase. Su novio le había regalado un 'meet and greet' (un encuentro) con el grupo en cuanto salieron las entradas, y por desgracia, la visita privada al grupo fue muy apresurada. «Solo nos dejaron sacarnos una foto con ellos una hora antes de que comenzase el concierto y apenas pudimos hablar. Pienso reclamar el dinero, porque son 200 euros tirados a la basura», afirmaba decida Pérez.

Estos gijoneses, que llevaban tres años de noviazgo y que tuvieron a un pequeño hace catorce meses, esperarán al próximo verano para celebrar la boda. «Queremos que Lucas, nuestro hijo, nos lleve los anillos al altar, y para eso tiene que andar un poco mejor», decía entre risas el novio, a lo que añadía ella «Ahora lo queremos preparar todo con calma». Una noche de cuento con Il Divo como fondo. ¡Que sean felices!