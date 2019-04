Rachel Eckroth: «El fenómeno Trump no es bueno ni para la humanidad ni para el arte» La artista Rachel Eckroth. La artista actuará este domingo 7 de abril en el Teatro de la Laboral en el marco del Gijon Sound Festival KAY LEVIN Viernes, 5 abril 2019, 19:33

Doble ración de talento en el Teatro de la Laboral este domingo. Antes de acoger el concierto de Rufus Wainwright, abrirá el escenario Rachel Eckroth, tecladista de jazz que acompaña al norteamericano en esta gira. Lo hace con su último álbum, 'When It Falls', bajo el brazo, con unos sonidos que varían del jazz habitual en ella y marcan «una transformación» en su carrera.

- ¿Qué novedades trae su último disco, 'When It Falls', más alejado del jazz de lo que es habitual en usted?

Lo primero es que me hace mucha ilusión poder presentarlo aquí, en GIjón. Mi álbum, 'When it Falls', salió el pasado año producido por Tim Lefebvre, un bajista conocido y que es desde hace poco mi marido. Trabajamos juntos en este álbum los últimos dos años, creando nuevos espacios sonoros que nunca antes estuvieron presentes en mis canciones. Tenemos además muchos buenos músicos en la banda, como Derek Trucks, Gerry Leonard y Gary Novak. Este disco es diferente a los anteriores porque se aleja un poco del jazz y explora texturas y ambientes que van por otros surcos, más distintos que nunca

- En este trabajo, sus composiciones versan sobre temas como la esperanza, la muerte, el amor, el cambio o la incertidumbre, ¿en qué se inspiró para escribirlas?

Justo antes de empezar a escribir estas canciones, mi padre falleció debido a un cáncer cerebral. Me mudé de Nueva York a Los Ángeles, y en ese tiempo conocí a mi futuro marido. Así que fue un momento en mi vida con grandes cambios y estaba lidiando con la aflicción y la tristeza mientras buscaba también nuevas cosas en mi interior. Creo que muchos de esos miedos han sido expulsados en el proceso de hacer este álbum.

- Actúa el domingo en el mismo escenario como telonera de Rufus Wainwright, con el cual toca el teclado también. ¿Cómo comenzó esta relación y cómo es trabajar con él?

La gira es espectacular y me encanta tocar su música, la de Wainwright. Es un pianista extremadamente talentoso que ha conseguido muchos éxitos y reconocimientos en su trayectoria, lo cual es impresionante y hace que trabajar con él sea muy fácil. Todo nació de una llamada de Gerry Leonard, su director musical, para hacer esta gira con él. Me conocía por unos conocidos que tenemos en común y acepté sin dudar la propuesta.

-Además de por su arte, Wainwright es conocido por su oposición a Donald Trump, al que incluso ha dedicado una canción a modo de crítica, 'La espada de Damocles'. En sus redes sociales usted también muestra ese descontento con el mandatario, ¿qué visión tiene de la situación política actual en EEUU?

Eso da para una larga conversación, pero realmente me siento triste por los Estados Unidos ahora mismo, porque siento que la gente está siendo puesta unos contra otros en el nombre de la desinformación. Creo que todos necesitamos empezar a hablarnos los unos con los otros mucho más, investigar y contrastar, y aprender sobre lo que siente el vecino, sin importar lo que digan los medios de comunicación. Hay mucha desinformación en el mundo.

¿Es el fenómeno Trump consecuencia de la degradación política? ¿Esta esto afectando también al mundo de la música y las artes?

Creo que cuando pones el dinero y el poder por delante de la gente y sus necesidades, siempre acaba mal. Para mí, el fenómeno Trump es una forma desalmada y sin empatía de vivir la vida. No es bueno para la humanidad y especialmente no es bueno para la música y el arte.!

Por último, tras su tercer disco, ¿qué proyectos tienes en mente para el futuro?

Estoy escribiendo canciones todo el tiempo, así que estoy trabajando en un par de sencillos ahora mismo para lanzarlos próximamente. Me gustaría hacer algo de producción y si todo va bien hacer una gira propia con mi banda.