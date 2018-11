«Nadie me ha regalado nada en la música» Carlos Tarque sale esta noche al ruedo musical en solitario. / E. C. Carlos Tarque MúsicoEl líder de M Clan presenta esta noche su primer trabajo en solitario en la gijonesa Sala Albéniz AZAHARA VILLACORTA GIJÓN. Viernes, 2 noviembre 2018, 00:09

Encontramos a Carlos González Tarque (Santiago de Chile, 1969) el Día de Difuntos preparando unas lentejas («soy un tío del siglo XXI y se me da bien cocinar, ten en cuenta que llevo viviendo solo desde los dieciocho años») y con los nervios típicos de lo que se avecina. Y lo que viene es que, aprovechando un descanso de M Clan, el vocalista del grupo murciano inicia esta noche (21.30 horas) gira en la gijonesa Sala Albéniz. Un concierto en el que presentará su primer disco en solitario, que ha bautizado con su apellido materno, 'Tarque', que es como le llaman desde niño. Diez temas que hunden sus raíces en los sonidos más eléctricos y más duros del rock de los setenta, de AC/DC a los Stones pasando por Hendrix o Led Zeppelin, «la banda perfecta». Grabado en el formato básico -batería, bajo y guitarra- y con la producción de Carlos Raya, 'Tarque' logra un sabor clásico y cañero que los rockeros pata negra van a saber paladear.

-¿Por qué Gijón para este salto, solo ante el peligro?

-Las grandes ciudades no son buenas para comenzar. Se dejan para cuando las giras están un poco más rodadas. Comenzar una gira en Madrid no sería buena idea, porque hay muchos nervios y es una ciudad más agresiva. Sé que suena un poco mal decir eso, pero, a cambio, también tendréis el privilegio de que seréis los primeros que lo vais a escuchar en directo. Y, además, Asturias es un sitio que me gusta y donde hemos tocado mucho, una de nuestras plazas fuertes. Tengo muchas ganas de estar ahí.

-Adelánteme el 'set list'.

-Haremos todo el disco entero, algunas versiones de temas clásicos que nos gustan y varias canciones de M Clan, las más acordes con este álbum. No van a sonar las más famosas porque esas ya las toco con la banda. Ni 'Carolina' ni 'Quédate a dormir'. Esta es una propuesta más rockera, más endurecida.

-¿Lo de llamarlo igual que usted es un 'aquí estoy yo'?

-En cierta forma, sí. Porque, cuando haces una cosa en solitario, es para reafirmarte. Quería empezar una carrera y un disco como Tarque. También en el grafismo, con una radiografía de mi cabeza, soy yo.

-¿Y lo de tener una cuchilla en la garganta tiene que ver con algún miedo oculto?

-No. Pensé en esas radiografías en las que, de repente, aparecen objetos extraños que se olvidan los médicos: unas gasas, unas tijeras... Y eso nos llevó a pensar que una cuchilla en la garganta tenía mucho que ver con mi voz rota y con cosas que a veces dices y que pueden resultar hirientes. Hay muchas lecturas, pero no tienen nada que ver con los miedos porque yo, precisamente, es por la garganta por donde los expulso todos. Cantar es algo terapéutico para mí.

-En el adelanto del disco, 'Ahora y en la hora', ha sacado su vena más existencial.

-Sí que es una reflexión existencial y oscura. Habla de ese momento en el que uno piensa que llega su hora y, entonces, encuentra a Dios. Y ya se sabe que cada uno encuentra a Dios en un lugar diferente.

-Usted lo halló en la música.

-Me siento afortunado, pero también me lo merezco. Siento que tengo suerte, pero también me lo he currado. No me ha tocado la lotería. He puesto muchos años de mi vida, he estado malviviendo para apostar por esto. Nadie me ha regalado nada.

-Tampoco sabemos dónde encontraremos la censura. ¿Qué me dice?

-Creo que saber dónde está el límite entre la amenaza, el insulto y la libertad es complicado. Lo que está claro es que meter a un tío en la cárcel por cantar una canción es una locura, algo que nos lleva a pensar en dictaduras, en tiempos muy antiguos. Aunque tampoco puedes mencionar a alguien con nombres y apellidos y decirle: «Te voy a matar». Tiene que haber límites, pero lo cierto es que tenemos tendencia a juzgar a unos sí y a otros no.

-Usted no suele meterse en berenjenales políticos.

-Yo no tengo un panfleto que contar porque no tengo ni siquiera claras mis ideas políticas. Pero eso no quiere decir que no tenga inquietudes sociales. Otro de los temas, 'Cactus en el corazón', es una defensa de los refugiados, de un tío que viene en patera, para que empaticemos con un ser humano al que el resto del mundo le da la espalda. Eso no es política, es humanidad. No conozco la solución, pero sé que tenemos un problema.