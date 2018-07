La Reina busca el porqué de la emoción Foto de familia de Emilio Sagi y la reina Letizia con todos los alumnos de la Escuela Internacional de Música de la Fundación Princesa de Asturias. / FOTOS: ÁLEX PIÑA Doña Letizia preguntó a Emilio Sagi sobre cómo los artistas pueden logra una voz y una mirada propias. El director de escena ovetense alenta a los jóvenes a formarse y arriesgar para tentar a la genialidad M. F. ANTUÑA OVIEDO. Viernes, 27 julio 2018, 01:06

Riesgo, constancia, sentido común, inteligencia, prudencia, humildad... Para ser un artista que marque la diferencia, que viva cara a cara con la genialidad, que tenga una mirada única y diferente, hacen falta todos esos ingredientes y aún más, ese no sé qué, ese intangible capaz de emocionar al espectador y que no siempre tiene porqués ni cómos. El director de escena Emilio Sagi se encargo ayer de dar una lección magistral en el marco de los cursos de verano de la Escuela de Música de la Fundación Princesa de Asturias. No era la inaugural, pues hace ya una semana que jóvenes músicos de todo el mundo aprenden en Oviedo, pero sí tenía un carácter excepcional, pues en el patio de butacas ocupaba lugar la Reina, arropada por el ministro de Cultura, José Guirao, y el presidente del Principado, Javier Fernández, entre otros cargos públicos, junto al presidente de la Fundación Princesa de Asturias, Luis Fernández-Vega, que se estrenaba en estas lides, y la directora de la Fundación, Teresa Sanjurjo.

Pero el protagonista del acto era Emilio Sagi. Su 'no conferencia'-no quería llamarla así porque ese término remite al ámbito universitario que dejó atrás para dedicarse de lleno a la dirección de escena- fue un viaje a través de su propia peripecia vital y profesional con un destino final: contarles a los chicos cuál es la manera de llegar lejos, de marcar diferencias, de hacer sonar la nota perfecta para tocar la fibra del espectador.

De ese intangible habló. Aunque también miró la profesión desde el punto de vista puramente pragmático. Alentó a los chicos a prepararse, a que el tren que pueda pasar nunca les pille lejos de la estación y sin billete. Esa es la base de todo. Los músicos, los cantantes, han de dominar la técnica, han de tener la cabeza centrada, ser listos, prudentes, humildes... Y luego necesitan un sentido común que es bien distinto al del común de los mortales. Los artistas tienen que añadir «la chispa» de la personalidad, tienen que saber que hay que marcar la diferencia con el de al lado; que para ser muy grande hay que ser diferente. «Hay que tener amor al riesgo», constató. Y dejó claro que salir a actuar a un auditorio ante 2.000 personas exige ese gusto por el salto al vacío. Quizá lo más importante para estos chicos es saber que todo eso aprende, se ensaya y se trabaja, como hicieron los grandes nombres que acompañado a Sagi en su carrera: Alfredo Kraus, Montserrat Caballé, Plácido Domingo, Riccardo Muti...

Nadie es perfecto. Todos se equivocan. Sagi, cuyo primer espectáculo fue una 'Traviata' en Oviedo, no negó sus propios errores en un camino que repasó de forma somera. Del Campoamor al Teatro Real de Madrid, al Arriaga de Bilbao... A los grandes escenarios del planeta lírico, incluida la Scala de Milán de la que acaba de llegar.

Sabe Sagi que la suya, como la de los chicos que le escuchaban atentos, no es una carrera convencional, que la belleza, la excelencia es una búsqueda infinita. «Se inventarán ordenadores que puedan cantar de forma excelente, o interpretar una obra de Vivandi a la perfección, pero esa emoción que tiene que haber ahí... eso no lo van a poder inventar». La magia de grandes como Victoria de los Ángeles «cada vez que abría la boca» no está al alcance de la máquina.

Dejó claro Sagi a los estudiantes que deben buscar su voz, su camino, su mirada, su emoción. Y contó la anécdota de una cantante que tras ver la actuación de otra a la pregunta sobre cómo fue respondió: «Muy bien, muy bien, lo cantó todo como estaba en la partitura, aburridísimo».

El arte es otra cosa: es valentía, atrevimiento y tiene en la censura su peor enemigo. Doña Letizia, en el turno de intervenciones del público, y como ya es costumbre en sus visitas a Oviedo para esta cita, planteó una pregunta a Sagi. «Les has dicho a los alumnos que no basta con una ejecución perfecta, que busquen la emoción, que encuentren su voz, su mirada, pero no les has dicho cómo. ¿Cómo encuentran esa voz?». Sagi, reconociendo la dificultad, dio unas claves: «Muchas veces depende del maestro, que tiene que lograr los 'skills' técnicos y al mismo tiempo buscar la personalidad; luego también están las influencias de cada uno y cómo se les puede dar una vuelta de tuerca», concluyó.

Fue largo el aplauso que cosechó Sagi, cuyas palabras dieron paso a la música. Bajo la dirección de John P. Falcone, media docena de alumnos de Libre Improvisación y una decena de Canto se unieron para dar forma a la intervención musical 'Entropía 0,5'. La Reina les aplaudió y saludó uno a uno, antes de abandonar la sala y, en el vestíbulo del Auditorio Príncipe Felipe, posar con todos los chicos participantes en los cursos junto a Sagi. Quedaba una intervención con Beethoven como protagonista de la mano de una pianista y una actriz.