Reivindicación con vivas a la Reina Tras el acto inaugural, la reina Letizia estrechó la mano al público asistente y les agradeció sus muestras de cariño. / FOTOS: PABLO LORENZANA Decenas de personas, paraguas y móvil en mano, aguardaron frente a las puertas del Auditorio Príncipe Felipe la llegada de Doña Letizia ANA SOLÍS GIJÓN. Viernes, 27 julio 2018, 01:02

«¡Viva la Reina, viva España!». Al unísono, decenas de personas gritaron a los cuatro vientos la admiración que sienten por Doña Letizia. Cumpliendo con su anual cita para inaugurar los Cursos de Verano de la Escuela Internacional de Música de la Fundación Princesa de Asturias, la monarca estuvo ayer en Oviedo, la ciudad que la vio nacer y crecer.

Aunque su llegada estuvo marcada por la incesante lluvia y las prisas por entrar al Auditorio Príncipe Felipe, hubo quienes, a toda costa, quisieron llamar la atención de la Reina. Ellos eran Jusapol Asturias, la agrupación sindical formada por Policías Nacionales y Guardias Civiles que luchan por una equiparación salarial con las policías autonómicas. Su objetivo ayer fue dar visibilidad a su lucha. «En cada movimiento que haga la Casa Real, el presidente del Gobierno o el ministro de Interior vamos a estar reivindicando nuestros derechos», manifestó José María García, portavoz de Jusapol Asturias. Al finalizar el acto inaugural, Doña Letizia quiso acercarse a los ciudadanos que aguardaban tras la valla para corresponder a sus muestras de cariño. Uno a uno fue estrechándoles la mano, sin parar de darles las «gracias». Este acercamiento hizo que los miembros de Jusapol dieran por cumplida su misión. «Le hemos explicado la problemática que tenemos, nos ha dicho que la conocía y le hemos regalado dos pulseras identificativas de Jusapol. Además, también hemos podido contactar con la delegada del Gobierno, Delia Losa, y la semana que viene nos recibirá», anunció José Manuel García.

Correspondido por la Reina también se sintió Javier Palomino. Este vecino de Avilés, fiel admirador de los miembros de la Casa Real, siempre consigue sacarse una foto con ellos y esta vez no iba a ser menos. Llevando consigo el retrato que juntos se hicieron en la misma visita del año anterior, esta vez, y con los mismo nervios del primer día, también logró que doña Letizia posase con él. «Lo hago por admiración, por curiosidad. No es fácil hacerte una foto con ellos, al final son los reyes de España», afirmó orgulloso.

Pilar Hevia, de Noreña, también cayó en la tentación de fotografiar a Su Majestad, aunque no era ese el principal motivo de su espera, si no acompañar, aunque fuese desde la lejanía, a su nieto Víctor Peinó, uno de los alumnos del curso de verano. «Si no fuese por él, seguramente estaría tomando el vermú en mi pueblo», desveló entre risas. Más emocionado se mostró su nieto. «Ojalá algún día pueda actuar delante de ella, de momento sigo preparándome», manifestó el joven.