Réquiem con jazz, folk y mucho amor

El público abarrotó por completo el patio del Centro de Cultura Antiguo Instituto. / FOTOS: PALOMA UCHA La viuda y los dos hijos del productor e instrumentista fallecido en febrero asistieron a un recital en el que no quedó un hueco libre El Antiguo Instituto acogió el homenaje sonoro al músico René de Coupaud GIJÓN. Sábado, 21 julio 2018

Fue un réquiem rebosante de notas de color, de buena música, de jazz y de tradición asturiana, de folk y música antigua. Fue un cóctel de sonidos muy especial que deleitó a un público que quería disfrutar y al tiempo recordar a un hombre inolvidable para la musica asturiana, René de Coupaud. Fue pianista, arreglista, productor, gestor. No hubo palo que no tocara y no lo hiciera con tino y tiento. Y ayer, en el patio del Centro de Cultura Antiguo Instituto, no cabía un alma para recordarle. Entre los presentes, su viuda y sus dos hijos, y también numerosos músicos, como Manuel Paz o Flores Chaviano. Hubo, igualmente, presencia institucional, con la concejala de Cultura de Gijón, Monterrat López, agradeciendo su generosidad y su entrega durante años antes de dar paso a la música.

En el mismo espacio en el que se ubica el Taller de Músicos de Gijón que dirigió durante un cuarto de siglo, sus amigos Isaac Turienzo, Xel Pereda y Andreas Prittwitz junto al Looking Back Trio se encargaron de ponerle banda sonora a su recuerdo en un concierto con el apoyo del Aula de Cultura de EL COMERCIO. Turienzo improvisó a ritmo de jazz, hizo sonar un bolero y una pieza tradicional asturiana dedicada a René y a Tete Montoliú; Xel Pereda y su grupo embelesaron con su música tradicional muy reelaborada para trío de cuerda y con influencias del folk americano, y, por último, Andreas Prittwitz y su grupo interpretaron piezas arregladas del Renacimiento y el Barroco con pasajes de improvisación.

René de Coupaud falleció en febrero de este mismo a causa de un infarto a los 65 años y después de una vida intensa repleta de buena música.