El rock rasga la noche gijonesa Sábado, 19 enero 2019, 00:17

El Teatro Jovellanos vibró anoche con el espectáculo 'The history of rock', un 'show' interpretado por un elenco de cuatro voces que viaja por las canciones de más de cuarenta grupos. Se pudieron escuchar temas como 'Johnny B. Goode', de Chuck Berry, 'Simply the best', de Tina Turner y hasta 'Highway to hell', de AC/DC. El humo que cubría el escenario, la energía de las interpretaciones y el rasgar de las guitarras hicieron al público pasar un gran rato al ritmo de los grandes temas de la historia del rock.