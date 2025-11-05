Rodrigo Cuevas, Pluma 2025 El asturiano recibe el premio «por dar visibilidad a la disidencia 'queer'» y por «luchar contra el sexilio en su lengua propia minorizada, el asturianu»

Rodrigo Cuevas sigue recibiendo premios por derecho propio. Y, en esta ocasión, ha sido la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales, Intersexuales y Más (FELGTBI+) la organización que ha decidido reconocer su labor «en la defensa de los derechos LGTBI y la visibilidad del colectivo», concediendo al asturiano uno sus Premios Pluma 2025.

Y, junto al agitador folclórico piloñés, la Federación ha querido premiar también a la activista Uge Sangil, la organización Plena Inclusión, la humorista Pitu Aparicio y la artista drag Estrella Xtravaganza.

La entrega de estos galardones tiene lugar desde 2007 y la ceremonia de este año tendrá lugar el viernes, 21 de noviembre, en el teatro Eslava de Madrid.

Allí recogerá Rodrigo Cuevas su reconocimiento «por dar visibilidad a la disidencia 'queer' a través del arte y la diversidad musical», así como por «aunar las culturas rural y 'queer' de una forma rompedora y luchar contra el sexilio al llegar a la población LGTBI+ en su propia lengua minorizada, el asturianu».

Mención al movimiento 'Regularización Ya'

Por otro lado, la Federación distinguirá con una mención a las organizaciones 'Regularización Ya' y Associació Grup d'Amics Gais, Lesbianes, Trans, Bisexals, Intersexuals i Queer (G.A.G.), «por su labor incansable en favor de la igualdad y los derechos humanos».

En concreto, al movimiento 'Regularización Ya' le reconocerá la «su lucha por la regularización de las personas migrantes y por ser una línea de defensa contra el capitalismo, el colonialismo y el patriarcado para las víctimas del sexilio, las guerras y la pobreza». «También, por demostrar cada día que la dignidad es intrínseca al ser humano e implica unos derechos fundamentales», apuntó la FELGTBI+.

Finalmente, a la Associació Grup d'Amics Gais, Lesbianes, Trans, Bisexals, Intersexuals i Queer (G.A.G.), «por cumplir 25 años luchando por la defensa de los derechos de las personas LGTBI+ y promoviendo la igualdad, la diversidad y el respeto a través del acompañamiento, la educación y la cultura en Barcelona».

