Rodrigo Cuevas. E. C.

Rodrigo Cuevas, Pluma 2025

El asturiano recibe el premio «por dar visibilidad a la disidencia 'queer'» y por «luchar contra el sexilio en su lengua propia minorizada, el asturianu»

Azahara Villacorta

Azahara Villacorta

Gijón

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 15:08

Rodrigo Cuevas sigue recibiendo premios por derecho propio. Y, en esta ocasión, ha sido la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales, Intersexuales y Más (FELGTBI+) la organización que ha decidido reconocer su labor «en la defensa de los derechos LGTBI y la visibilidad del colectivo», concediendo al asturiano uno sus Premios Pluma 2025.

Y, junto al agitador folclórico piloñés, la Federación ha querido premiar también a la activista Uge Sangil, la organización Plena Inclusión, la humorista Pitu Aparicio y la artista drag Estrella Xtravaganza.

La entrega de estos galardones tiene lugar desde 2007 y la ceremonia de este año tendrá lugar el viernes, 21 de noviembre, en el teatro Eslava de Madrid.

Allí recogerá Rodrigo Cuevas su reconocimiento «por dar visibilidad a la disidencia 'queer' a través del arte y la diversidad musical», así como por «aunar las culturas rural y 'queer' de una forma rompedora y luchar contra el sexilio al llegar a la población LGTBI+ en su propia lengua minorizada, el asturianu».

Mención al movimiento 'Regularización Ya'

Por otro lado, la Federación distinguirá con una mención a las organizaciones 'Regularización Ya' y Associació Grup d'Amics Gais, Lesbianes, Trans, Bisexals, Intersexuals i Queer (G.A.G.), «por su labor incansable en favor de la igualdad y los derechos humanos».

En concreto, al movimiento 'Regularización Ya' le reconocerá la «su lucha por la regularización de las personas migrantes y por ser una línea de defensa contra el capitalismo, el colonialismo y el patriarcado para las víctimas del sexilio, las guerras y la pobreza». «También, por demostrar cada día que la dignidad es intrínseca al ser humano e implica unos derechos fundamentales», apuntó la FELGTBI+.

Finalmente, a la Associació Grup d'Amics Gais, Lesbianes, Trans, Bisexals, Intersexuals i Queer (G.A.G.), «por cumplir 25 años luchando por la defensa de los derechos de las personas LGTBI+ y promoviendo la igualdad, la diversidad y el respeto a través del acompañamiento, la educación y la cultura en Barcelona».

