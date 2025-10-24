Rosalía escoge Valencia para su primer concierto dos años después La artista actuará en el Roig Arena dentro de Los40 Music Awards el próximo 7 de noviembre, el mismo día del lanzamiento mundial de su último trabajo 'Lux'

Rosalía regresa a los escenarios el próximo 7 de noviembre y lo hará en LOS40 Music Awards 2025, en Valencia. La artista, «una de las más influyentes del planeta», ha escogido esta gala de premios para presentar por primera vez en directo 'LUX', su cuarto disco, que verá la luz ese mismo día.

La catalana se subirá al escenario del Roig Arena de Valencia para dar inicio a su nueva era con un espectáculo diseñado exclusivamente para la ocasión. Más de tres años después de 'Motomami', Rosalía lanza junto a Columbia Records y Sony Music 'LUX', un álbum compuesto por 15 temas en digital y 18 canciones en el vinilo y CD, en el que colaboran artistas como Björk, Carminho, Estrella Morente, Silvia Pérez Cruz o Yves Tumor, entre otros.

El disco, que ha grabado junto a la London Symphony Orchestra, explora temas de la mística femenina, la transformación y la espiritualidad trazando el arco entre la ilusión y la pérdida, la fe y la individualidad. Rosalía regresa a Valencia de la mano de LOS40 un año después de acudir como voluntaria a la zona afectada por la dana. La cantante fue uno de los miles de españoles que se trasladaron hasta las localidades para ayudar a los vecinos en los días posteriores a la catástrofe.

En esta ocasión, ofrecerá a todos los valencianos un show inolvidable que dará el pistoletazo de salida a la gala. LOS40 Music Awards apuesta por un cartel espectacular para celebrar su 20ª edición LOS40 Music Awards 2025, uno de los eventos musicales más importantes del mundo, llega por primera vez a Valencia para convertir la ciudad del Turia en una gran fiesta.

Rosalía se incorpora a un cartel en el que también figuran estrellas de la talla de Ed Sheeran, Aitana, Feid, Nicky Jam, Dani Martín, Emilia, Morat, Dani Fernández, Rels B, Pablo Alborán, Mora, Beéle, Alleh & Yorghaki, Myles Smith, Nil Moliner, De La Rose o Kapo.

Además, el evento reunirá destacadas personalidades del mundo de la moda, la interpretación o la televisión y reconocidos creadores de contenido La gala, que premiará los mejores trabajos musicales del último año, colgó el cartel de sold out en menos de 90 minutos. Tanto el preshow como la ceremonia se podrán seguir en todo el planeta a través de la web, la app y el canal de YouTube de LOS40.