¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Rosalía. F. P.

¿Es Rauw Alejandro el «terrorista emocional» al que se refiere Rosalía en 'La Perla'?: todas las indirectas de la letra

La artista, que estará esta noche en 'La revuelta', habla en su canción sobre un «terrorista emocional», «rompecorazones nacional» y medallista olímpico «al más cabrón»

P. Álvarez

Gijón

Lunes, 10 de noviembre 2025, 19:59

Rosalía se ha quedado a gusto en 'Lux'. Una de las canciones más escuchadas de su nuevo disco es 'La Perla', un tema dedicado a un «terrorista emocional», «rompecorazones nacional», «campo de minas» para su sensibilidad y un largo etcétera de términos que describen a la perfección al ganador de la «medalla olímpica de oro al más cabrón». Aunque no hay confirmación oficial por parte de la artista ni de su entorno, no son pocos los fans que tienen muy claro que Rauw Alejandro es el «ladrón de paz» al que se refiere la cantante. Y no son pocos los argumentos que esgrimen para defender esa conclusión, aunque el puertorriqueño ha tratado de desmentirlo. «No confundan los protagonistas. Esa película pasó hace rato», escribió el cantante tras el lanzamiento del disco. Sea como sea, quizás salgamos de dudas esta noche, cuando David Broncano entreviste a Rosalía en 'La revuelta'.

  1. 1

    Perla: un barrio y un término usado en otras canciones

    El título

El primero lo encontramos en el propio nombre de la canción, 'La Perla'. «Es una perla, nadie se fía. Es una perla, una de mucho cuida'o», canta Rosalía en repetidas ocasiones.

Son dos los vínculos que relacionan esta joya con Rauw Alejandro. El primero es que La Perla es un barrio de Puerto Rico, país de origen del que iba a ser marido de Rosalía.

El segundo lo encontramos en la canción 'La Promesa', un tema en el que colaboró la entonces pareja y que dice cosas como: «Si preguntaras yo te lo volvería a jurar como una perla que volvió al fondo del mar. Si te perdiera sé que te volvería a encontrar».

  1. 2.

    Coleccionista de bras

«Su masterpiece, su colección de bras» canta Rosalía, algo que, según las teorías de los fans, hace una clara alusión a la confesión de Rauw Alejandro en un programa. El artista desveló que tenía varias cajas llenas de sujetadores ('bras', en inglés) de sus fans.

  1. Su fe en la masculinidad

Rosalía y Rauw Alejandro llegaron a anunciar su compromiso matrimonial, por lo que la relación se presuponía de lo más sólida. La catalana, de hecho, le contó a Ibai Llanos en una entrevista conjunta que el puertorriqueño le hizo recuperar su fe en la masculinidad y que «no tenía miedo de querer y ser querido». Sin embargo, en una de las entrevistas de promoción del disco dejó claro que su visión de los hombres ha cambiado por completo. «La fe en la masculinidad se ha perdido. Eso es todo lo que diré», contó en New York Times Popcast, lo que reaviva las sospechas de que el «playboy» y «red flag andante» al que alude 'La Perla' podría ser Rauw Alejandro.

Infiel y egocéntrico

Si se refiere a Rauw Alejandro o no es algo que solo Rosalía sabe. De ser así el puertorriqueño no queda en buen lugar. 'La Perla' habla de un infiel, un egocéntrico —«no referirse a él como icono sería para él una narrativa reduccionista»—, de un hombre que gasta más de lo que tiene, que se aprovecha de los demás y que siempre echa balones fuera —«dirá que no fue él, que fue su doppelgänger», su 'doble' en español—.

Letra de 'La Perla' de Rosalía

Hola

Ladrón de paz

Campo de minas para mi sensibilidad

Playboy, un campeón

Gasta el dinero que tiene y también el que no

Él es tan encantador

Estrella de la sinrazón

Un espejismo

Medalla olímpica de oro al más cabrón

Tienes el podio de la gran desilusión

La decepción local

Rompecorazones nacional

Un terrorista emocional

El mayor desastre mundial

Es una perla

Nadie se fía

Es una perla

Una de mucho cuida'o

El rey de la 13-14

No sabe lo que es cotizar

Él es el centro del mundo

Y ya después ¿lo demás qué más dará?

Por fin, vas a terapia

Si al psicólogo y, también, psiquiatra

¿Pero de qué te sirve

Si siempre mientes más que hablas?

Te harán un monumento a la deshonestidad

No me das pena

Quien queda contigo se drena

Siempre se autoinvita

Si puede, vive en casa ajena

Red flag andante

Tremendo desastre

Dirá que no fue él

Que fue su doppelgänger

(Bueno, es que, claro, no referirse a él como icono)

(Sería para él una narrativa reduccionista, ¿me entiendes?)

Nunca le prestes na'

No lo devolverá

Ser bala perdida es su especialidad

La lealtad (la lealtad) y la fidelidad (fidelidad)

Es un idioma que nunca entenderá

Su masterpiece, su colección de bras

Si le pides ayuda, desaparecerá

La decepción local

Rompecorazones nacional

Un terrorista emocional

El mayor desastre mundial

Es una perla

Nadie se fía

Es una perla

Una de mucho cuida'o

