La cantante catalana, en un fotograma del videoclip. E. C.

Rosalía vuelve a sorprender con 'Berghain', una cantata del siglo XXI

Escrita en tres idiomas –español, alemán e inglés– cuenta con la colaboración de Björk y Yves Tumor y es el primer adelanto de 'Lux', disco conceptual que se publica el día 7

Miguel Aizpuru

Lunes, 27 de octubre 2025, 17:38

Nadie sabía muy bien cuál era el siguiente paso que iba a dar Rosalía en su siempre arriesgada y original carrera musical. La publicación la tarde de este lunes de 'Berghain', el primer adelanto del próximo disco de la catalana, ha ofrecido algunas pistas de este nuevo camino y, sobre todo, ha vuelto a sorprender a todo el mundo.

Esta nueva canción es un singular pastiche entre la música clásica, el drama operístico y la electrónica. El resultado para el oyente es una suerte de cantata del siglo XXI que en su arranque remite a Bach, acompañada por una potentísima Orquesta Sinfónica de Londres, dirigida por Daníel Bjarnason, para acabar en sonidos de techno y hip hop.

Escrita en tres idiomas –español, alemán e inglés– cuenta con la colaboración de Björk y Yves Tumor y es el primer adelanto de 'Lux', disco conceptual que se publica el día 7 y que va a constar de cuatro partes diferenciadas. Aunque se desconoce el 'leitmotiv' del disco, Rosalía va dejando señales relacionadas con la religión –esos posados con hábitos de monja– o, en el videoclip de 'Berghain', con la paloma del espíritu santo.

Si la intención de su anterior trabajo, 'Motomami', era reventar las pistas de baile, este nuevo proyecto artístico presenta a una Rosalía orquestal que explora nuevos terrenos musicales, y para el que se ha rodeado de artistas como Björk, Estrella Morente, Yves Tumor o la inestimable colaboración de la Sinfónica londinense.

