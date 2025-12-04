Rozalén anuncia un parón indefinido: «Siento mucho, mucho agotamiento emocional» Rozalén decide hacer un alto en su carrera para «descansar, reflexionar, masticar y digerir todo lo que me ha ocurrido en todos estos años»

E. C. Jueves, 4 de diciembre 2025, 09:08

Rozalén se retira. Al menos, de forma temporal, pero indefinida. A partir del 1 de enero de 2026, «voy a parar, voy a descansar, a reflexionar, masticar y digerir todo lo que me ha ocurrido en todos estos años», ha anunciado a través de un vídeo publicado en sus redes sociales.

Tras 15 años de «productividad continua», Rozalén dice sentir «mucho, mucho agotamiento emocional», por lo que ahora llega su «descanso de la guerrera»: «Necesito apartarme de las redes sociales, estar en casa, en mi pueblo, con la gente que quiero y a la que no he dedicado el tiempo suficiente; necesito viajar sin trabajar, necesito silencio, devorar libros y componer al ritmo que me dicten mis emociones», ha explicado.

En su comunicado, la cantante albaceteña hace un repaso de su carrera (seis discos, cerca de 700 conciertos en veinte países, unas 200 colaboraciones con otros artistas), tras afirmar que, ahora, «a todo el trabajo estoy diciendo que no, que no, como en la canción, a ver si me hago caso».

Además, ha reflexionado sobre este tipo de decisiones y la manera de trasladarlas al público: «Es curioso que hoy en día anunciemos con importancia estas decisiones, pero es lógico, debido a la presión y a la velocidad a la que se nos empuja». Asimismo, asegura que aunque sabe parar sin fecha de vuelta es «privilegio», considera que se lo ha ganado «a pulso».

