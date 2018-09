Rufus Wainwright celebrará en el Gijón Sound Festival sus veinte años en la música Rufus Wainwright. / REUTERS El músico americano actuará el día 7 de abril junto a Rachel Eckroth en el que será su único concierto asturiano M. ROJO GIJÓN. Jueves, 27 septiembre 2018, 00:15

El músico norteamericano Rufus Wainwright ofrecerá en abril de 2019 tres conciertos en España, el primero de ellos en Gijón, dentro de su gira 'All These Poses Tour', con el que conmemora los 20 años de la publicación de su primer álbum de estudio. Según anunció ayer su promotora en nota de prensa y recoge la agencia Efe, estas tres citas en suelo nacional tendrán lugar el día 7 en el Gijón Sound Festival, el 8 en el Teatro Nuevo Apolo de Madrid y el 9 en el Suite Festival de Barcelona. En el caso del festival gijonés, informan desde la organización del festival, actuará acompañado por Rachel Eckroth, que está de gira con 'When It Falls', su tercer lanzamiento en solitario, y viene acompañada por los guitarristas Derek Trucks y Doyle Bramhall II, los bateristas Matt Chamberlain, Gary Novak y Sterling Campbell, y el bajista, productor -y marido- Tim Lefebvre.

El músico americano debutó con el album 'Rufus Wainwright' en 1998, obteniendo distinciones como la de la revista 'Rolling Stone', que lo nombró mejor artista nuevo de aquel año, en parte gracias a canciones como 'April Fools', su elegancia al piano y su estilo de pop alternativo, pero muy melódico y con letras cargadas de romanticismo.

El cantante y compositor de origen canadiense nacido en Nueva York reafirmó las expectativas en su siguiente álbum, 'Poses' (2001), que alcanzó la categoría de disco de oro en su país y lo consolidó como referente de la comunidad LGTB en todo el mundo. Ambos álbumes formarán parte del repertorio de su nueva gira, en la que por primera vez en años saldrá acompañado de su banda.

La venta general de entradas se activará este jueves a las 10 de la mañana, con una preventa el día antes solo para fans a través de la web y las redes oficiales del artista. Los abonos para el festival de Gijón ya están a la venta al precio de 50 euros en la web del festival, donde a partir de las 10 horas del viernes también se podrán comprar ya las entradas para el concierto de Rufus Wainwright.

Habitual en los escenarios españoles, Wainwright volverá a España ni transcurrido un año de su último paso por este país, ya que fue uno de los protagonistas del ciclo madrileño Noches del Botánico en julio, con una actuación a solas con el piano en el que dio repaso de toda su obra y adelantó algunos temas de su próximo álbum pop.