Sabiduría interpretativa y frescura juvenil

En 1979 el clavecinista y director William Christie, americano de nacimiento y francés por elección, fundó en París el conjunto Les Arts Florissants, formado por ... un grupo de cámara y un ensamble vocal, organizado posteriormente como la academia Le Jardin des Bois. El nombre de 'Les Arts Florissants' no era casual. Se eligió por la ópera homónima de Marc Antoine Charpentier, con la que se presentó por primera vez el grupo. Recordemos que Charpentier es conocido por el Te Deum, cuya obertura se utiliza en el Festival de Eurovisión. Han pasado los años, y hoy William Christie al frente de Les Arts Florissants constituye un modelo de interpretación histórica del barroco y el clasicismo, con versiones inolvidables como 'La Creación', de Haydn, interpretada en Oviedo hace unos siete años. Ayer, regresó William Christie al Auditorio Príncipe Felipe con un programa dedicado al compositor francés Charpentier en el que se interpretaron, en versión semiescenificada, dos óperas breves. 'Les Arts Florissant', alegoría de las artes bajo la mano protectora de Luis XIV y 'El descenso de Orfeo a los infiernos'. Ambas óperas fueron recuperadas por el propio director.

William Christie dirige desde el clavecín y el órgano, pasando prácticamente desapercibido como director. El secreto está en el ensayo previo y en la búsqueda de un empaste en todos los instrumentos y voces, que es la seña de identidad de Les Arts Florissants.

El recital comenzó con la representación de 'Les Arts Florissant', en versión escénica de Mariel Lambert- Le Bihand y Steffano Facco, con una rica coreograrfía, que hizo creíble la acción. Esta primera ópera fue algo plana, confusa. Tal vez la colocación del grupo instrumental, un poco atrás, quedaba apagada por los coros y los movimientos danzantes. Los cantantes y bailarines vestían con esa elegancia que muchas vemos en las graduaciones de los estudiantes de segundo de Bachillerato después de tomar la primera copa. Todo daba una sensación de cercanía y espontaneidad muy cuidada. Sin embargo, para parte del público esta obra no llegó a convencer, salvo la interpretación de la soprano Josipa Bilic en el papel de la Paz.

Mucho mejor estuvo la segunda ópera, 'El descenso de Orfeo a los infiernos', ambién de Charpentier, sobre tema griego de Orfeo. La desenvuelta coreografía de Martin Chaix, muy atractiva en pasajes como la boda de Eurídice o en la visión del inframundo. Orquesta con más sentido del espacio, de la estereofonía y sobre todo una exquisita visión vocal. Los solistas, cuando cantan a coro, se olvidan de eso, que son solistas, para conseguir un empaste ideal, perfecto. Y entre las voces estuvo muy sutil, elegante, Camile Chopin, en el papel de Eurídice; la rotunda voz de Kevin Arbolada, como Plutón, y muy especialmente el conmovedor Richard Pittsinger, en ese papel tan grato para los cantantes de Orfeo. Un Orfeo que en la obra de Charpentier queda como suspendido en un limbo en el que no se sabe lo que va a pasar. El público aplaudió especialmente al tenor y al director. La mezcla de savia joven y sabiduría.