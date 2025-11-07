El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

William Christie dirige, a la izquierda, a las formaciones francesas en el Auditorio. PABLO RODRÍGUEZ PIQUERO

Sabiduría interpretativa y frescura juvenil

Rotundo éxito en el Auditorio de 'Les Arts Florissants' y 'Les Jardin de Bois' bajo la dirección de William Christie y una gran interpretación de Richard Pittsinger

Ramón Avello

Ramón Avello

Viernes, 7 de noviembre 2025, 01:00

En 1979 el clavecinista y director William Christie, americano de nacimiento y francés por elección, fundó en París el conjunto Les Arts Florissants, formado por ... un grupo de cámara y un ensamble vocal, organizado posteriormente como la academia Le Jardin des Bois. El nombre de 'Les Arts Florissants' no era casual. Se eligió por la ópera homónima de Marc Antoine Charpentier, con la que se presentó por primera vez el grupo. Recordemos que Charpentier es conocido por el Te Deum, cuya obertura se utiliza en el Festival de Eurovisión. Han pasado los años, y hoy William Christie al frente de Les Arts Florissants constituye un modelo de interpretación histórica del barroco y el clasicismo, con versiones inolvidables como 'La Creación', de Haydn, interpretada en Oviedo hace unos siete años. Ayer, regresó William Christie al Auditorio Príncipe Felipe con un programa dedicado al compositor francés Charpentier en el que se interpretaron, en versión semiescenificada, dos óperas breves. 'Les Arts Florissant', alegoría de las artes bajo la mano protectora de Luis XIV y 'El descenso de Orfeo a los infiernos'. Ambas óperas fueron recuperadas por el propio director.

