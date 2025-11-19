El 'Sabina de Gijón' celebra el aniversario de su salto: de tocar en la calle a actuar en las salas

Todo sucedió muy rápido, lo que duran dos peces de hielo en un whiskey on the rocks. Después de toda una carrera dedicado al flamenco, ... José Taboada (Lieja, 1971) decidió que quería dar un giro y, enamorado de Joaquín Sabina como estaba desde su infancia y con una voz muy parecida a la del bardo de Úbeda, apostó por preparar un repertorio de versiones de su ídolo y echarse a tocar por las calles de Gijón. «Me armé de valor, pedí los permisos y me puse a tocar en diferentes lugares de la ciudad». Uno de los que más le gustaba era el paseo del Muro, ante el mar de la ciudad que le acogió, en la que vive y sueña este músico con casina en Villaviciosa, donde ensaya y prepara sus espectáculos.

¿El próximo? Mañana viernes, a partir de las 22 horas, se abren las puertas de la sala Dragón Pass de Gijón, en Donato Argüelles, donde Taboada celebrará el primer aniversario de su primer concierto en esa misma sala, su salto de la calle a los escenarios. «No puedo estar más agradecido a todo lo que me ha pasado», nos cuenta en la sala donde reunirá este viernes a seguidores y amigos. «Dio la casualidad de que un día, tocando, un periodista de EL COMERCIO me hizo una columna preciosa y a raíz de aquel día fue una lluvia de llamadas, de actuaciones y la verdad es que no puedo estar más feliz desde aquel día», nos explica.

Y es que a raíz de aquella pequeña columna, que contaba cómo este músico reunió a una veintena de espectadores en el Campo Valdés en la noche del 29 de septiembre de 2024, le empezaron a salir pequeñas actuaciones: la primera fue en un hotel de Oviedo y la segunda, en el Patioh! de la Universidad Laboral; después llegaría, en noviembre, su primera gran cita con el público, en la sala Dragón Pass, rodeado de familia, amigos y seguidores, que habían pasado de ser una treintena a ser 1.200 después de aparecer de nuevo en la última página de este periódico, contando su salto de las calles a la música profesional. Un año después son ya más de 3.700 los que le siguen en Instagram, así que qué mejor que celebrarlo con un nuevo concierto.

Un recital en el que, por supuesto, el gran protagonista será Joaquín Sabina, aunque Taboada promete «alguna sorpresa» a quienes se animen este viernes a acompañarle en un 'bolo' para el que ya ha vendido la mitad del aforo disponible. «Será una cosa muy cercana, con la gente sentada en las mesas, que ocuparán toda la pista», nos revela mientras posa delante del dragón de la emblemática sala de fiestas, que con Julián Rabanal en la dirección ha renacido gracias al impulso de la música en directo, protagonista de la programación todos los fines de semana. Desde orquestas y grupos locales –próximamente estarán Assia y Tequila, entre otras– a fiestas y conciertos de versiones o de rock. La programación es amplia y ecléctica, en busca de todo tipo de públicos.

Este viernes, toca escuchar canciones de Sabina, de la guitarra y la voz de José Taboada, un músico que no olvida de dónde viene: «Soy muy sentimental y no olvido mis inicios, todo es a raíz de armarme de valor y salir a la calle a mostrar el proyecto que tenía en mi cabeza». Ahora actúa por toda España y ha participado en varios homenajes a Sabina. Toca celebrarlo en Gijón por todo lo alto.