José Taboada, en la Sala Dragón Pass, donde actuará este viernes por la noche. J. M. Pardo

El 'Sabina de Gijón' celebra el aniversario de su salto: de tocar en la calle a actuar en las salas

Este viernes, a las 22 horas, ofrecerá un concierto en la discoteca Dragón Pass, donde debutó en noviembre de 2024 después de aparecer en EL COMERCIO la historia de este músico callejero que cantaba por Sabina en el Muro

Miguel Rojo

Miguel Rojo

Gijón

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 21:23

Comenta

Todo sucedió muy rápido, lo que duran dos peces de hielo en un whiskey on the rocks. Después de toda una carrera dedicado al flamenco, ... José Taboada (Lieja, 1971) decidió que quería dar un giro y, enamorado de Joaquín Sabina como estaba desde su infancia y con una voz muy parecida a la del bardo de Úbeda, apostó por preparar un repertorio de versiones de su ídolo y echarse a tocar por las calles de Gijón. «Me armé de valor, pedí los permisos y me puse a tocar en diferentes lugares de la ciudad». Uno de los que más le gustaba era el paseo del Muro, ante el mar de la ciudad que le acogió, en la que vive y sueña este músico con casina en Villaviciosa, donde ensaya y prepara sus espectáculos.

