Salen a la venta las entradas para el concierto de Camela en Oviedo del 10 de mayo REDACCIÓN GIJÓN. Martes, 9 abril 2019, 00:43

Habían colgado el 'no hay entradas' en la Sala Estilo, pero horas antes del concierto del 22 de marzo en Oviedo, la voz de Ángeles Muñoz se rompió por culpa de una faringitis, obligando a la promotora a aplazar el concierto. Ayer se anunciaba que acaban de poner a la venta entradas para la nueva fecha de Camela en Oviedo, el viernes 10 de mayo, en el mismo escenario. Tras la anulación del concierto por afonía de su cantante, inmediatamente se fijó una nueva fecha y se devolvieron las entradas a quién así lo solicitó. Ahora se pone a la venta el mismo número de entradas que se devolvieron, porque aquellos que quisieron conservar su abono podrán utilizarlo en la nueva fecha. Los puntos de venta son el Espacio Estilo (C/ Joaquina Bobela 8,) y el Bar Zipi y Zape (C/ Joaquina Bobela 12), en Oviedo, y la Librería Paradiso (C/ Merced) en Gijón.

Camela están presentando su disco 'Rebobinando' por toda España en una exitosa gira, con lleno tras lleno. En el disco colaboran grandes nombres de la música española como David Bisbal, Taburete o Juan Magán. Con este disco han vuelvo a acaparar los primeros puestos en las listas de venta, una segunda o tercera juventud de un grupo que siempre ha tenido muchos fieles fans pendientes de su carrera.