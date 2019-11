«Los Serrano se comen todo lo que hago» El actor Fran Perea durante la promoción de 'Viaja la palabra'. / E. C. Fran Perea | Actor, músico y empresario El artista presentará mañana su disco-libro 'Viaja la palabra' en Oviedo después de inaugurar el curso de la ESAD en Gijón ANA RANERA GIJÓN. Miércoles, 6 noviembre 2019, 02:56

Fran Perea (Málaga, 1978) es actor, músico y empresario. Se dio a conocer hace dieciséis años por su papel de Marcos en 'Los Serrano' y, desde su paso por la emblemática serie, no ha dejado de trabajar,ligado siempre al arte. El jueves, a las 12 horas, participará en el acto de apertura de curso de la Escuela de Arte Dramático de Asturias y, a las 20 horas, presentará su disco-libro 'Viaja la palabra'.

-Retomó la música con su disco-libro 'Viaja la palabra', ¿por qué decidió volver?

-Primero nació el disco y luego el libro. El disco está formado por diez canciones y el libro por diecisiete capítulos, es un recorrido por mi vida a través de las canciones. El disco canta las reflexiones de estos últimos años, son canciones-poemas que he ido haciendo tranquilamente sin saber ni siquiera si las editaría. Es un proyecto muy personal.

-Además, lleva varios años interpretando a Don Juan en Alcalá

-Es la tercera vez que interpreto al Don Juan en Alcalá. Es un personaje que te deja físicamente extenuado porque tienes que poner en él todas tus fuerzas y a nivel mental sucede lo mismo. El texto en verso exige una concentración extra, además hay fragmentos que conoce todo el mundo, llega a haber momentos en los que el público recita contigo.

-¿Y su faceta como director?

-He dirigido tres montajes ya y un cortometraje. Me fui metiendo en la rama de la dirección poco a poco, era algo que llevaba queriendo hacer mucho tiempo. Aunque no estudié dirección como tal, la experiencia como actor me ha ido enseñando.

-¿Qué se siente más actor o cantante?

-Me gusta sentirme en el escenario. La tele y el cine me gustan mucho,pero el escenario más. Jugártela en directo con una obra o con una canción me encanta y eso no lo encuentras ni en la tele ni en el cine, pero en esos medios también fui aprendiendo a desenvolverme.

-¿Podría trabajar en algo desvinculado del arte?

-No podría, si echo la vista atrás, desde muy pequeño me apuntaron a música. Luego tuve mi grupo de música con mis amigos y desde niño he ido creando con unas cosas u otras. Mi personalidad está muy ligada a lo creativo. A veces, cuando las cosas no me salen como quiero, pienso «voy a dejar de meterme en 'fregaos'», y, cuando me doy cuenta, ya me he metido en otro.

-¿El público sigue acordándose de su papel en 'Los Serrano'?

-'Los Serrano' se comen a cualquier otra cosa que haga. Como la gente ya tiene una imagen de ti, es muy bonito. Cuando te ven haciendo otras cosas, se sorprenden.

-¿Echa de menos hacer televisión en España?

-Cada cosa tiene su momento y hay que aprovecharlo y vivirlo con tranquilidad. Con 'Viaja la palabra' no podría compaginar un rodaje de una serie. Veo series que me gustan y me gustaría estar, pero he estado en otras. En diciembre estreno en Londres una serie finlandesa, 'The Paradise', y en enero, en Helsinki.