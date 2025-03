Shego y los asturianos Puño Dragón serán los protagonistas de la Fiesta Vesu

E. C.

Shego, la banda formada por Maite Gallardo, Raquel Cerro y Charlotte Augusteijn presentarán 'No lo volveré a hacer', su segundo trabajo, en la 'Fiesta Vesu' ... que se celebrará el sábado 31 de mayo en Kuivi Almacenes y que será la presentación oficial del festival, que tendrá lugar el próximo mes de junio.

Las madrileñas no estarán solas, y es que compartirán cartel con los asturianos Puño Dragón, protagonistas del 'Concierto Vibra Mahou'. La banda de rock alternativo formada Rafa Tarsicio (ex-Tigra), Germán Mingote (Mingote), Manu Huertas (The Parrots) y Erik Iglesias (Destino 48) cuenta con un particular imaginario musical, que se nutre del rock tradicional pero añadiendo sonoridades propias de la escena actual. Una conjunción que los ha llevado a denominarse a sí mismos «viejos pero modernos». El cuarteto vuelve a su casa, Oviedo, para presentar su segundo álbum: 'Juegos Violentos'.

Por otro lado, Vesu, el festival de música independiente que patrocina la Fundación Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Oviedo y el consistorio de Ribera de Arriba anuncia que cierra su cartel con la catalana Suu, una de las caras jóvenes más representativas del empoderamiento femenino en los escenarios de nuestro país. Su propuesta de indie-pop llega a Asturias con nuevo trabajo bajo el brazo: 'Material sensible'.

Suu se une así al cartel de un festival que reunirá el próximo mes de junio en Oviedo y Bueño (Ribera de Arriba) a León Benavente, Porridge Radio (las británicas celebrarán su último concierto en España antes de disolverse como banda), Queralt Lahoz, Los Punsetes, Pablo Senator, los portugueses Ana Lua Caiano y Bateu Matou, Delgado, Sanguijuelas del Guadiana, Neura, Nadie Patín y los franceses La Batt Mobile.