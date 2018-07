«La sidra coloca, pero sanamente» Micky vuelve a Gijón, un lugar al que se siente especialmente unido. :: E. C. Micky cuenta los días para su concierto en el Botánico el 11 de agosto. El guateque está servido con nuevo álbum M. F. ANTUÑA Miércoles, 1 agosto 2018, 00:24

Setenta y cuatro años no son nada si el rock es bueno. Y de eso sabe mucho Micky (Miguel Ángel Carreño Schmelter en el DNI), que nos enseñó a cantar en Eurovisión y que no piensa ni por asomo en la jubilación. El día 11 de agosto estará en el Botánico presentando disco, grabado en Gijón junto a Jorge Explosión. Se anuncia guateque a lo grande.

-Le ha cogido gusto a grabar en Gijón con Jorge Explosión.

-Efectivamente, llevo dos LP con él, y ya se sabe que no hay dos sin tres, así espero hacer alguna cosa más en un futuro. Tiene un estudio que me acerca mucho al sonido de los sesenta, vintage que dicen ahora, muy sincero, muy de válvulas. Cuida mucho los detalles.

-Y eso encaja con lo que quería hacer.

-Sí. Porque es como volver al origen de aquellos sonidos que hacíamos Micky y los Tonys cuando íbamos al Club de Regatas, al Parque del Piles, al Jardín. Quería volver al corazón, al meollo de la cuestión, por eso además ha salido en vinilo y CD.

-¿Qué tiene el vinilo?

-El vinilo tiene todo el encanto que le rodea, requiere un tocata bueno, con una aguja decente, unos altavoces potentes, nada de auriculares, un buen sofá o silla reclinable, un buen cigarrito, un buen gin tonic, y si estás acompañado, mejor que mejor. Es un lujazo. Todo eso justifica la vuelta al vinilo que está surgiendo.

-¿Por qué 'Desmontando a Micky'?

-El título fue cosa de Jorge. Hay un corte dentro que se titula así y él me convenció porque tiene el significado de que a lo largo de cincuenta años he ido almacenando capas musicales y ahora ha llegado el momento de quitarlas para dejarme en el corazón de una alcachofa y volver a experimentar.

-Pues 50 años son muchos para quitarse capas.

-Pero es que realidad son más. El día de Santiago cumplí mi aniversario de subirme a un escenario, fue en el año 1958.

-Cuando mira atrás, ¿qué ve?

-Me veo a mí mismo con pelito, así como simpaticón, con esa forma de moverme en el escenario con la que me definieron como el hombre de goma. Veo que yo lo puedo contar y muchos ya no pueden.

-¿Echa de menos algo más que el pelo?

-Aquella valentía u osadía que tenía yo al vestirme con un bañador a la antigua usanza con el que me paseaba por la playa de San Lorenzo en Gijón.

-¿Qué me dice de Eurovisión? Ahora está súper de moda.

-Sí. Yo fui en el 77, y quedé en el nueve, que no está mal para los puestos que estamos ocupando ahora. El 'Enséñame a cantar' marcó a muchísima gente. La sigo cantando porque, como dice un guitarra de los míos, forma parte de las tres marías con 'Bye Bye Froilan' y 'El chico de la armonica'. Si no canto esas tres no me pagan.

-Así que sonarán en el Botánico.

-Sí. Vamos a hacer una especie de reencuentro con Micky. Me encanta actuar en Gijon, he estado en todas partes, en Poniente, en la plaza mayor y ahora y voy a estar en el Botánico. Además de esas tres canciones, quiero meter algo de lo nuevo, y alguna salvajada que me reafirme como el hombre de goma.

-¿Amaia y Alfred qué?

-No defendieron mal la canción, el tema era bonito. Pero yo soy de la opinión de que no tenemos que ir a los festivales a repetir el éxito del año anterior. Si Sobral ganó con una balada, no tenemos por qué ir al año siguiente con otra balada.

-¿Qué tal lleva el verano?

-En realidad, el verano aquí donde yo vivo, en Cabo Roig, es angustioso, no baja de los 35 grados. Esto es una especie de sauna y es una locura.

-O sea, que deseando está venirse para Asturias.

-Claro. El el año pasado me tiré finales de julio y primeros de agosto con Jorge en Gijon, eso era una gozada, dormía con la colchita.

-¿Pero para usted el verano es trabajo?

-Sí. He sido afortunado en ese sentido, desde los Tonys hemos trabajado con mucha frecuencia. Me defiendo divinamente y además solo hago las galas que me gustan.

-Vaya, que de jubilación ni le pregunto.

-No, qué va, estoy en forma, sigo siendo el hombre de goma, aunque la goma ya no sea tan elástica, y además también soy un rebelde sin causa.

-¿Contra qué se rebela?

-Me rebelo contra la tontería, la falta de educación, de puntualidad, de sibaritismo, de ser buena persona. Ahora mismo estoy en la parte final de la vida y solo quiero tener alrededor buenas personas.

-¿Guarda muchos secretos?

-¿Quién no? Todos tenemos nuestros fallitos.

-¿Cuál es su plan perfecto?

-Una temperatura no abrasiva, que no suba de 25 grados, por la mañana dar un paseo por esa playona que tenéis,unos buenos homenajes de oricios y sidra, una buena siesta, un buen libro y un buen concierto.

-¿Viajar le va?

-Sí. Muchísimo. Pero últimamente me da un poco de yuyu pegarme muchos kilómetros en coche, así que me voy en tren y cuando me canso me levanto y me voy al vagón restaurante.

-¿Amigo de la playa?

-Sí, pero también me gusta el interior, no me importa calzarme botas y tirar millas para arriba y encontrarme con algún oso pardo. El año pasado cumplí con una asignatura pendiente, visitar a la Santina. Es una maravilla.

-¿Cerveza, vino, qué le gusta beber en verano?

-A mí sidra, es diurética, me ayuda a hacer pipí y me sienta muy bien. El cava me emborracha más, la sidra también me coloca, pero sanamente, suelto las chorradas y las paridas, pero más a tono.

-Ya veo que los viejos rockeros nunca mueren.

-Viejos rockeros quedamos ya pocos, porque estamos para el rastrillo, pero nos subimos al escenario, pegamos cuatro o cinco berridos y que viva el rock and roll.