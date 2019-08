El skate park se transformó en escenario para la apertura El público disfrutando del concierto. :: FOTOS: DAMIAN ARIENZA. Amplify y Adrenalized se encargaron de abrir el fuego por la mañana en Cimavilla IRENE B. CARRIL Sábado, 3 agosto 2019, 00:10

El festival Tsunami de Gijón comenzó con mucha fuerza. No necesitaron un escenario, sino que aprovecharon las propias instalaciones del skatepark de Cimavilla, que dejó atrás los patines y las bicicletas para dar paso a la fuerza del rock. A las 13.30 horas comenzaron a sonar las guitarras del grupo asturiano Amplify, autores del disco 'Deadlines', quienes no dudaron en expresar su emoción por ofrecer un concierto en casa, añadiendo que «es un placer tocar en un festival como este». En este lugar, hicieron una muestra de su música punk-rock. Para oírla, llegaron personas de todas las edades, niños incluidos, que no se quisieron perder este concierto, que sirvió para calentar los motores de cara a todos los grupos que les sucedieron a lo largo de la jornada. Mientras se encargaban de descargar con sus canciones, cada vez llegaban más personas, que querían comenzar el festival lo más pronto posible. Los integrantes del grupo animaron a la gente a bailar, sin que importase el calor. Ellos les hicieron caso, ya que hasta la hora de finalizar los conciertos ninguna persona dejó de moverse. Cuando llegó el momento de su despedida, la música no dejó de sonar en Cimavilla, ya que la banda de San Sebastián Adrenalized, fue la encargada de coger el testigo. A pesar de ser una formación compuesta por cuatro integrantes, esta vez tuvieron que prescindir de su guitarrista, aunque eso no fue un problema para ellos ya que, pese a echar de menos a su compañero, realizaron un concierto en el que no dejaron indiferente a nadie. Comenzaron a hacer sonar sus instrumentos paseándose por el hardcore que se reflejaba en canciones como 'The story to believe'. En ese momento, todo el público que se la sabía se animó a corear el estribillo, quien no lo hacía, se arrancaba a bailar. Se encargaron de que este ambiente no decayera en ningún momento, animando a todas las personas que se acercaron a verles a que se pusieran en la primera fila. En ese precismo momento, los que suelen practicar su deporte en ese lugar no pudieron esperar más, así que decidieron subirse a su patín y comenzar a dar saltos formando un único todo con los artistas. Al final de la jornada fue protagonista el vocalista del grupo, quien no dejó de tocar su guitarra en ningún momento, ni cuando el público lo alzó por lo aires, poniendo así punto y final a la mañana festivalera.