Smile lanza su nuevo EP 'I'm Gonna Keep On Standing Up', su trabajo más personal El grupo 'Smile' en una imagen promocional del nuevo EP. La banda presentará sus nuevos temas el 23 de marzo en la Sala Memphis de Gijón

Dice John Franks, a propósito del nuevo EP de Smile que son «cuatro canciones que surgen tras un momento de crisis, de querer dejarlo todo y abandonar, del que uno se recupera y se siente más fuerte por haber ganado una dura batalla». Y doce años después de su primer album 'Painting the sun one colour', parece que lo han conseguido: no han perdido la luminosidad y la inocencia de entonces. Aquellos baños de surf en su Euskadi natal que precedían y cerraban las grabaciones del disco, siguen muy presentes: «Haciendo surf es donde uno celebra lo bueno y se olvida de lo malo», contaba el vocalista. Y no es baladí, ellos llegaron a hablar de un nuevo género: 'beach folk'.

Aunque durante esta década ha habido discos y EP, Smile ya es recordado por ser el grupo de 'City Girl', su gran pelotazo. Una canción vibrante que animaba a echarse a las pistas de baile. El nuevo 'I'm Gonna Keep On Standing', intentará superar el listón de reproducciones digitales a pesar de tener un ritmo más tranquilo. Y sino, siempre quedará avanzar de pista y revivir aquellos frenéticos movimientos de caderas. 'All Night' es lo que esos escuchantes estaban buscando, todo un guiño a 'Disco'.

Pero la gran novedad llega con 'Pum Pum Pum', el tema que dejará descolocados a muchos seguidores de la banda. Se trata del debut en castellano años después. Para evitar saltar sin red se alían con un viejo conocido, Depedro, quien les adentra en el mundo de los ritmos caribeños.

Smile sale de gira para presentar los nuevos temas y una de las paradas les llevará a la Sala Memphis de Gijón el próximo 23 de marzo de 2019.