«Solo facturé la gaita una vez en mi vida y fue contra mi voluntad» José Manuel Tejedor columpiándose. :: MARIETA Al gaitero avilesino José Manuel Tejedor le ha pasado de todo en sus viajes: desde tener que tocar en el control de seguridad del aeropuerto a dejar flipados a los kuwaitíes AZAHARA VILLACORTA Jueves, 19 julio 2018, 00:23

A sus 45, el avilesino José Manuel Tejedor es, por méritos de sobra contrastados, uno de los mejores gaiteros que ha dado esta tierra. Y, además de seguir adelante con Tejedor, el también profe en las escuelas de música de Castrillón y Coaña se pasará el verano girando con su primer proyecto en solitario, el más personal: 'Miraes'. Pero encantado: «Estoy muy contento en lo profesional y lo personal. Mi mujer y mi hija son mi vida».

-¿Aquí no se descansa nunca?

-Bueno, las vacaciones se van a resistir un poco. Porque, además, en octubre empiecen les clases, con lo cual estoy pillado. Tendré que ir cogiendo días sueltos.

-¿Tenía ganas de veranín?

-Sí. Siempre que va llegando mayo, te va entrando el gusanillo de tocar.

-¿Cómo es para usted un día perfecto en esta época?

-Levantarme, desayunar y salir en bicicleta.

-¿Playa o monte?

-Soy más de monte. De todas todas.

-¿No lo vamos a ver vuelta y vuelta?

-Va a ser difícil. Y, si me veis, siempre debajo de la sombrilla. No voy a la playa sin ella.

-¿Se curra la comida?

-Si tengo tiempo, sí, porque soy bastante cocinillas, el que cocina en casa, además de bastante fartón. Y, si no, tiramos de bocata y ensalada de pasta.

-¿Textil o pelota picada?

-Donde podemos estar en pelota picada, mucho mejor siempre. Más cómodo y más natural.

-¿No le pasó nunca eso de encontrarse a un conocido sin nada encima y no saber reaccionar?

-Sí. Me he encontrado con gente. O gente conmigo. Porque pensarán ellos: «Coime, no te esperaba yo aquí». Pero con toda naturalidad, porque la gente que frecuentamos las playas y los campings naturistas no tenemos problema. Cualquier prejuicio se te quita porque estamos todos sin ropa. Y, sin ropa, todo se equilibra y es igual. Los cuerpos son cuerpos.

-¿El viaje de su vida?

-Soy un gran viajero. Aparte de lo que viajo por trabajo, siempre procuro viajar también en vacaciones. Y, aunque ya he estado, me gustaría explorar más Canadá. Me pareció un país increíble. Y uno los destinos más exóticos fue Kuwait.

-¿Qué opinaron los kuwaitíes de sus floreos?

-Allí todo funciona mediante la embajada. Es todo muy formal. Y, cuando llegas, lo primero que haces es ver a un montón de gente que tiene petrodólares a tope. Están de dinero hasta arriba. Te ponen un coche para ti las 24 horas con chóferes. Todo así. Allí, a todo alcanfor. Y a las chicas les dicen: «No lleves faldas cortas, no lleves mucho escote...». Ese tipo de cosas. Pero luego, a la hora de tocar, hicimos lo que nos dio la gana y acabamos levantando al público del asiento. Quedaron encantadísimos.

-¿La gaita siempre va con usted?

-Siempre. Llevo una maletina y va como equipaje de mano. Solo la facturé una vez en mi vida y fue contra mi voluntad. Me tienen pasadas muchas cosas.

-Cuente, cuente.

-Una vez estábamos en Glasgow, cambió la ley de seguridad, los aeropuertos se bloquearon y tardamos como dos días en llegar a Asturias. Aquello fue surrealista. Fui al mostrador y le dije al que estaba allí: «Sácame de esta isla por donde sea». Y nos plantamos en Girona y, de ahí, en Alsa.

-¿Qué más?

-Saliendo de Irlanda, el hombre que estaba en el control, al ver que llevaba una gaita, me pidió que le tocase. Y allí me ves tocando en el control. Y otra vez, en la zona de seguridad, veo que se le pone cara rara al tío y me dice: «¿Qué es eso». Era el micro, pero parecía una pistola (Ríe).

-¿Qué es lo que primero mete en el equipaje?

-La ropa de tocar. Pero los equipajes también se nos perdieron muchas veces. De hecho, es muy posible que la maleta te llegue el día que ya te vas. La última vez en Florida, le pasó a mi hermano.

-¿Es folixeru?

-Lo fui, como todos, pero cada vez menos. Hombre, muchas veces aprovechas las circunstancias, que estás tocando, que acabas tarde... Pero cada vez me cuesta más salir expresamente a quemarlo todo.

-¿Algún básico?

-Dos. No me pierdo ir a tocar a Cimiano, en Peñamellera Baja, el pueblo de mi abuela materna, el 8 de septiembre. Y tampoco la jira de San Luis, en Coaña. Vamos con los amigos y llevamos hasta plancha. Todo muy profesional. Si te lo cuento, flipas (Risas).