«Solo habíamos vendido 265 entradas para Nacho Vegas»

Nacho Vegas tocará en Metropoli Winter en el Teatro de la Laboral, en vez de en la plaza de toros de El Bibio, el escenario anunciado hace ya varios meses. Será el día 29 de diciembre a las 21 horas, y las entradas vendidas serán válidas para el nuevo recinto. Según Marino González, el cambio viene «de que llevábamos vendidas 260 entradas, que no es ni el 10% del aforo, así que se acordó con la agencia de Nacho Vegas cambiarlo a un recinto más pequeño», resume. «No había ningún problema, se acordó así con ellos porque el teatro tenía menos aforo», explica. Es por eso que considera «un poco desafortunado» el tuit que el cantante escribió anteayer para anunciar a sus seguidores que no tocaría en «una plaza de torturas», un mensaje que borró poco después. «Ahora nos encontramos en medio de un fuego cruzado entre partidos políticos, cuando lo único que hay es un cambio de ubicación», lamenta González. Lo dice porque en diferentes redes sociales se han pronunciado muchos seguidores de Nacho Vegas, pero también Pablo González, del PP de Gijón. «Así que Nacho Vegas prefiere la grandeza de la Universidad Laboral a la 'plaza de torturas' del coso de El Bibio... está bien, es su decisión, yo lo entiendo, y no por ello me parece un 'cabronazo', que es como califica a los que no pensamos como él», dejó escrito. Podemos Xixón, escribió en su Twitter: «Vamos a facer tolo que podamos por que puedas tocar en El Bibio de Xixón lo antes posible», en clara referencia a su política en defensa de la vida de los animales y su apuesta por una ciudad antitaurina.