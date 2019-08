El swing de los Staytons se apodera de la noche Los Staytons, durante su concierto en Gijón. :: FOTOS: JOAQUÍN PAÑEDA El grupo asturiano se subió al escenario de Gijón, para presentar su trabajo 'Kid Stuff' IRENE B. CARRIL Jueves, 8 agosto 2019, 00:28

Staytons, banda de jóvenes asturianos, subió sus instrumentos al escenario de la plaza Mayor la pasada noche, en la que sonaron con fuerza, haciendo caso omiso de la lluvia. En este concierto, convirtieron el centro de Gijón en un gran festival del rock and roll, presentando su nuevo trabajo 'Kid Stuff', un EP de cuatro canciones, como 'Songs of Santa Fe' y 'Old Fame', en el que muestran su evolución en la música, un año después de grabar su primer disco.

Guille Mongue, Andrés Ribera, Luis Ángel Sánchez, Venti Sariego y Jaunvi Stroup son los componentes de este grupo que comenzó su andadura en 2015 en Villaviciosa. Los cinco, vestidos de negro, aparecieron ayer entre luces y humo, dispuestos a echar los restos, porque, decía Stroup, «siempre es un placer tocar en tierras asturianas». Tocar temas propios y ajenos, como su versión de 'Sigue girando', de Ratones Paranoicos.

Su historia es conocida. Tras dos años de trabajo, Staytons decidió presentarse a diferentes concursos musicales. Consiguieron diferentes galardones como el del X Concurso de maquetas del CISLAN y el del XXXIII Concurso de maquetas del Instituto Asturiano de la Juventud. Un año después, grabaron su primer trabajo 'Singularity', en el que dejaron claras sus intenciones musicales en un disco cargado de folk, country, blues, funk y soul. Así lo reflejaron en canciones como 'Funeral home' y 'Beyond walls'. Este disco les hizo recorrer una gran cantidad de salas y festivales, consiguiendo subirse a los escenarios de la sala El Sol de Madrid, el festival de Aranda del Duero y el Mad Cool. Antes de él, ya habían realizado una maqueta, que sería el germen de este singular trabajo, ya que albergaba títulos como 'A good tempered man'.

La pasada noche, no tuvieron que viajar para subirse a los escenarios, tocaron en casa, donde descargaron toda su música, con la misma elegancia con la que se encargan de componer. Una elegancia cargada de agradecimientos: al Ayuntamiento, a Igor Paskual y a Alberto Toyos.

Los Staytons escriben las letras de sus canciones que se caracterizan por utilizar el inglés, idioma del lugar que les bautiza, Stayton, de Oregón, donde reside la familia del cantante. Ahora, se han decidido a comenzar a escribir también en castellano. Así apareció la canción 'Ciudad habitual'. Mediante estas composiciones pretenden dominar un estilo que, aunque reconocible, no les encasille y les permita mantener la frescura. La guitarra, la trompeta y la batería son sus aliados. El de ayer fue uno de los conciertos que la banda ofrecerá en verano. Tocaron en el Riverlad y el 17 de agosto lo harán en Cangas de Onís. Queda mucha temporada por delante, pero ayer ya lanzaron su declaración de intenciones. Y la firmaron con 'I think I'm going to buy a boat', con la que se despidieron.