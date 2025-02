«Muchas tensiones de este disco son pura testarudez Arnal»

Maria Arnal i Marcel Bagés sorprendieron en 2017 y ahora vuelven a hacerlo, de un modo más cálido, con este 'Clamor', un disco en el ... que puede saborearse el Mediterráneo desde la intensidad, la belleza más pura y los giros de palo y de cable en un equilibrio entre la tradición y la modernidad casi imposible en otras manos que no sean las suyas. Y podremos verles en directo este sábado en el Teatro de la Laboral (19.30 horas, 26,50 euros).

-Tras la estupenda acogida de su anterior trabajo, '45 cerebros y 1 corazón', ¿ha sido este el famoso 'difícil segundo disco'?

-Pues yo como soy muy positiva, y un poco chula, cuando la gente al terminar la gira anterior me decía 'huy, ya verás ahora el segundo', porque ya sabes, para el primero tienes toda una vida y para el segundo tienes dos años, yo pensaba que esto a mí no me iba a pasar, pero sí que ha sido así, porque quieres seguir generando esa emoción y viviendo esta vida en el mundo de la música, que es muy difícil en este país, hay que decirlo.

-¿Por qué?

-Aquí está muy poco cuidada, en otros países las ayudas que se dan a los artistas son más generosas, y eso tiene que ver con el valor que se le da a la cultura.

-¿Y cómo es el disco?

-Básicamente tiene dos columnas: una es la parte rítmica, que aquí la hemos trabajado con cajas de ritmos y una tradición más de la electrónica, y luego la coralidad, es decir, todas esas voces que van abrazando, tensionando, acompañando la voz solista.

-Y en época de singles han decidido sacar un disco-disco...

-Sí, sí, y nos ha costado, ¿eh? Ha sido muy dramático, no solo porque lo que te dicen es que mejor ir sacando canciones y vídeos, que está muy bien, pero queríamos hacer este disco. Y te pones a hacerlo en medio de una pandemia, y no puedes sacarlo cuando estaba previsto, todo el presupuesto se va a la mierda... ha sido muy complicado, y por eso el disco es tan dramático, tan intenso.

-¿Y cómo es en directo?

-Está quedando algo que le va muy bien al disco, algo en lo que llevamos tiempo trabajando con mucho mimo. Yo estuve años trabajando de acomodadora en un teatro y, claro, me veía muchas obras, y me fijaba en todos los detalles de la escenografía, la iluminación, el sonido... luego seguí ese camino estudiándome un máster, así que lo unimos todo y lo que hemos ido creando en el estudio se trasvasa de un modo muy propio al directo.

-Uno tiende a pensar en que los roles a la hora de componer están muy definidos: Marcel Bagés la parte musical y usted en la letra y lo vocal. ¿Es así?

-Pues no (risas). En este disco hay dos manos más, las de David Soler, que es el productor pero que en este disco ha estado también como compositor y autor. El caso es que en realidad mi trabajo, obviamente, es el que tiene que ver con la voz, la creación de melodías, de armonías, las letras, toda la parte de las historias que he querido explicar con este disco, pero también trabajo en la música: muchas de las tensiones que se escuchan son pura testarudez Arnal.

-¿Han notado la presión de seguir un camino experimental?

-En cualquier momento podemos escuchar música de todo el mundo y de todas las épocas, y luego tenemos todas estas técnicas de producción al alcance de nuestras manos, y a la vez toda esa tradición, todos esos archivos y trabajos de campo como el de Alan Lómax, que se fue a Cantabria a grabar a las pandereteras (el etnomusicólogo estadounidense también estuvo en Asturias en 1952) o en la isla de Mallorca, entonces digamos que tenemos todo esto más nuestros gustos personales, y en mi caso pues me encanta escuchar música contemporánea, música experimental, electrónica, incluso de baile, pero mi gran pasión, sobre todo a nivel de voz, es la música tradicional, esos giros, esos melismas, esa poesía popular que al final todo el rato estoy intentando imitar desde la persona que soy yo y mi 'tatatatatatatatarabuela'.