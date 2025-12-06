El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Boceto de la escenografía para el montaje en el Teatro Campoamor. Ricardo Sánchez Cuerda
Ópera de Oviedo

La tragedia del bufón maldecido

Regresa al Campoamor 'Rigoletto', cuarto título de la Temporada de Ópera de Oviedo, que se representará los días 12, 14, 17, 19 y 20 de diciembre

Ramón Avello

Ramón Avello

Sábado, 6 de diciembre 2025, 23:43

Comenta

En la obra de Giuseppe Verdi (1813- 1901) 'Rigoletto' ocupa un papel central. Primera ópera de la llamada trilogía popular –'Rigoletto', 'Il Trovatore' y 'La ... Traviata'–, inaugura el periodo medio del compositor en el que su patriotismo juvenil se atempera cuando no desaparece. En esta etapa, los arquetipos heroicos se sustituyen por personajes de carne y hueso, dotados de las más variadas pasiones. Así, en 'Rigoletto', Verdi desarrolla, con una vitalidad nunca conseguida en la ópera, una concepción dramática abierta, que rompe las costuras del belcantismo basada en escenas cerradas con recitativo, cavatina o aria lenta y cabaletta como final animado. Pero la fama de 'Rigoletto' no le viene por su concepción teatral, sino por una música sorprendentemente variada. Concertantes dramáticos y arias brillantes, expresivas, complejas y pegadizas. 'La donna è mobile', la página más famosa de la ópera, 'Caro nome', 'Questa o cuella' o ese Everest para un barítono que pasa de lo furioso a lo suplicante como es 'Cortigiani, vil razza dannata', son páginas cimeras en la historia de la ópera.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Gijón blinda sus calles en Navidad por el nivel cuatro de alerta terrorista
  2. 2 Muere en Madrid una mujer tras precipitarse desde un décimo piso con sus dos hijos de 3 años, ambos muy graves
  3. 3 Un nuevo fallecido activa las alertas por el problema de las personas sin techo en Gijón
  4. 4 Fallece Marisa Santiago, cofundadora Grupo Lacera
  5. 5 Emilio Tuya, la calle del Molino y también la del Grupo
  6. 6 Cazorla pide perdón tras su primera roja directa en 843 partidos: «Toca aprender y levantarse»
  7. 7 Alice Campello, una invitada de lujo en la boda en Asturias de una conocida joyera
  8. 8

    El anestesista detenido por la muerte de la niña sustrajo los sedantes del Hospital de Manises
  9. 9 Cambios en el precio del tabaco, con subidas de más de 20 céntimos
  10. 10 Gelabert vuelve a rescatar al Sporting

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio La tragedia del bufón maldecido

La tragedia del bufón maldecido