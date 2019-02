El Tsunami vende más de 5.000 entradas en un día

El festival Tsunami Xixón, que este año celebrará su tercera edición los días 2 y 3 de agosto en la Laboral con un cartel en el que destaca la vuelta de The Offspring, despachó ayer, día en el que salían a la venta las entradas, más de 5.000 billetes. Es más: llegó a agotar incluso los abonos de 39 y 49 euros, aunque aún quedan disponibles algunos de 55.

A la una, solo dos horas más tarde de que se abriesen las taquillas, ya eran 4.500 las entradas vendidas, lo que demuestra el tirón de un festival que quiere seguir siendo «una referencia en la escena punk y rock» y que acaba de sumar a su cartel a los americanos Good Charlotte.

La banda de Maryland, con casi dos décadas de trayectoria a sus espaldas, hará disfrutar al público gijonés con su pop punk y rock alternativo y se sumarán a The Offspring, que ya abrieron la primera edición de la cita, colgando el cartel de «no hay billetes» al atraer a más de 8.000 asistentes.

También la banda de rock Kaiser Chiefs pisará por primera vez la región. Y, con ellos, liderará el cartel el grupo californiano Nofx, al que se sumarán bandas como Danko Jones, Pulley, No Fun at All y The Baboon Show. Entre las bandas nacionales destacan Berri Txarrak, La M.O.D.A., Carolina Durante o Los Bengala.