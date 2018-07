El Tsunami Xixón calienta motores

Más de una veintena de bandas para dos días de marejada rockera en el Cantábrico. El Tsunami Xixón vuelve cargado de decibelios, de vatios, de riffs de guitarra, de solos de batería, de música envolvente como una ola. El viernes se alza el telón, y el cartel es amplio.

The Prodigy, Gogol Bordello, Royal Republic, Marky Ramone, Dead Bronco, Crim, Futuro Terror, Minor Empires, Green Desert Water, Pingüino, Tigre y Diamante, TBA, The Black Panthys Party, The Attack Of The Brain Eaters, Bad Religion, The Hives, Lagwagon, Millencolin, Los Coronas, The Vintage Caravan, Viva Belgrado, Go-Kart Mozart, Niña Coyote eta Chico Tornado, Bala y Bobkat'65 son las bandas que sonarán a lo largo y ancho del fin de semana en cuatro escenarios: dos de pago en Laboral y dos gratuitos, en el Skate Park de Cimavilla y la plaza Mayor. En estos dos últimos espacios habrá sesiones vermú para todos los públicos.

Pero lo gordo, lo más heavy, lo más punky, lo más cañero, estará en los dos escenarios de la Laboral. A ellos se subirán las auténticas estrellas del cartel. A saber, The Prodigy el viernes y Bad Religion el sábado ya de madrugada. La primera es una banda británica de electrónica que tiene entre sus logros haber unido punk y rave, que siempre ha buscado sonidos arriesgados, que huye de lo convencional del pop para mirar en otros terrenos mucho más duros. Formada por Liam Howlett en los noventa, le acompañan en la aventura a día de hoy Keith Flint y Maxim Reality. Con siete álbumes de estudio, su primer disco, 'Experience', data de 1992; el último, 'No tourist' está al llegar. Verá la luz el 2 de noviembre. Ya hay un adelanto que posiblemente suene en Gijón: 'NeedSome1'. Ellos saldrán al escenario Mahou el viernes a la una de la mañana, después de que lo haga otro de los platos fuertes del Tsunami, Gogol Bordello, gipsy punk neoyorquino con rollo multicultural y multinacional. Su último álbum, 'Seekers and Finders' llegó el pasado año. Eugene Hütz, Sergey Ryabtsev, Pasha Newmer, Thomas Gobena, Boris Pelekh, Oliver Charles, Pamela Jintana Racine y Pedro Erazo son los miembros de la formación actual. Con djs calentando el ambiente entre actuaciones, el viernes tiene también a Minor Empires y Dead Bronco entre sus mejores apuestas.

El sábado se sirve, de madrugada, otro de las delicatessen: Bad Religion. Desde California y desde los ochenta lleva esta banda de punk dando la nota por medio mundo. Con dieciséis álbumes de estudio, más recopilatorios y grabaciones en directo, la banda californiana sigue sonando contundente bajo la batuta de Greg Graffin, voz y teclados, muy bien amparado por Brett Gurewitz, Jay Bentley, Brian Baker, Mike Dimkich y Jamie Miller.

The Hives, banda sueca de garaje que lleva 20 años dando la lata, es otra de las estrellas sabáticas. Su álbum de debut, 'Barely Legal', en 1997 ha ido dando paso a otros nueve trabajos, el último, 'Blood Red Moon', de 2015, escrito especialmente para la película 'Cirkeln'. La formación estará en Gijón es la compuesta por Pelle Almqvist, Niklas Almqvist, Christian Grahn, Johan Gustafsson y Mikael Karlsson. Lagwagon o Los Coronas también sonarán fuerte en la noche de Gijón. Se estima que en los dos días más de 20.000 personas se unirán a la fiesta.