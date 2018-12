Valses y polkas para abrir el año musical Iván Cuervo, con la batuta y la partitura ante el Palacio Valdés de Avilés. / OMAR ANTUÑA Gijón, Oviedo y Avilés reciben 2019 con conciertos en el Jovellanos, Campoamor y Palacio ValdésMariano Rivas con la Filarmónica de España, Lucas Macías con Oviedo Filarmonía e Iván Cuervo con la Sinfónica avilesina nos adelantan el programa MIGUEL ROJO GIJÓN. Domingo, 30 diciembre 2018, 01:34

Son tres apasionados de la música, dos asturianos y un onubense de Valverde del Camino, y serán los encargados de recibir el año que llega con música el próximo día 1 de enero en las tres principales plazas de la región. Mariano Rivas, gijonés afincado en Colonia, lo hará en casa, en el Teatro Jovellanos, al frente de la Orquesta Filarmónica de España (20 horas). Tendrá como solista a la soprano Jessica Stavros y Nuria Lloris, bailarina de danza española, aportará en la parte estética. Como apoyo vocal, la Coral Polifónica Gijonesa Anselmo Solar, con el Coro Joven de Gijón, bajo la dirección de Santiago Novoa, además del Coro Castillo de Gauzón, con Rocío Cuervo Cotoe pulsando sus cuerdas vocales. Rivas asume el reto como «una gran responsabilidad», porque «basta que actúes en tu ciudad para que quieras que todo salga perfecto». Aún así, reconoce, es un concierto que le «presta». «Además de lo esperable, este año vamos a hacer un guiño a los valses y polkas españolas, de compositores del género chico y del género grande, como Gerónimo Giménez, y algo de flamenco». Promete «unos números muy novedosos, de opereta astrohúngara y vienesa, además de más piezas con compases de tres por cuatro de otras épocas musicales muy prestosas». Será un concierto rápido y entretenido, «para que se luzcan la orquesta y los coros». Y, como no, habrá alguna sorpresa. «Hay que ir y disfrutar de la música para descubrirlas», invita el director.

«Me gustaría volver a trabajar con la OSPA, porque hace ya unos diez años que no lo hago, pero no siempre se puede, ahora estoy en Alemania y una de las condiciones que puse para ir era que me tenían que dejar venir a tocar este concierto», relata desde el aeropuerto de Frankfurt. Desde allí, viajó a Madrid para los ensayos, para estar en Gijón el día 1 y volver a marcharse al día siguiente para Alemania. «Un no parar», reconoce. Confía en poder tocar algún día en el Campoamor dentro de la temporada de Ópera, pero aún no se ha presentado la ocasión. «Me apetece mucho, pero nunca me han invitado», deja caer. Sí agradece su presencia constante en Gijón, donde le hemos visto dirigir en la Laboral y en el Jovellanos, desde 'Carmina Burana' y 'Tosca' a una película de Charles Chaplin en directo. «Estoy muy agradecido de que apuesten por mí», reconocía. Ahora quetrabaja en Alemania observa que «sin duda el apoyo a la cultura allí es increíble, la gente está más volcada con la música clásica que es España. Es un país muy serio, muy profesional, muy fiable. En España es muy difícil vivir de la cultura», lamenta. Y advierte que «está cambiando la forma de consumir la cultura. Internet te abre millones de vías a la música, pero los hábitos de consumo culturales están cambiando, y esto afecta a la industria, al comercio... Así que todos tenemos que reinventarnos», apunta.

En Oviedo, en el Teatro Campoamor, estará a la batuta Lucas Macías, que se estrena no solo al frente de la orquesta de la que ha sido nombrado director titular, sino también en estas lides. «Nunca había hecho un concierto de Año Nuevo», reconoce. Ofrecerá al frente de Oviedo Filarmonía una selección de valses -«todos obras maestras, como el 'Vals de la primavera', que lo conoce todo el mundo en cuanto lo escucha»-, 'La urraca ladrona' de Rossini, polkas, la obertura de la opereta 'El murciélago' y, para rematar, el 'Danubio Azul'. ¿Que si habrá sorpresas? Aunque no puede contarse, el director andaluz tratará de implicar al público para que participe en la popular 'Marcha Radetzky'.

Lucas Macías lleva apenas un par de días disfrutando de Oviedo y parece estar encantado de la vida. «Esta tierra me inspira tranquilidad, calidad de vida, naturaleza, veo relaciones humanas muy sanas. Vengo de Barcelona, donde todo está muy crispado y parece que allí la empatía entre seres humano está muy reducida, hay mucha tensión», resume. Sin embargo, ve Asturias «en una situación ilídica, porque para el tamaño que tiene existe una tradición musical brutal, las mejores orquestas del mundo vienen al Auditorio, hay una excepcional temporada de ópera, está la zarzuela... Es una excepción en España, Oviedo compite al nivel de Madrid y Barcelona», reflexiona mientras observa una revista de música en el escaparate de una librería.

El trabajo 'en serio' con Oviedo Filarmonía empieza en la temporada 19-20, por ahora se dedicarán a preparar la música para una proyección de 'El Mago de Oz', en el Campoamor, en marzo. En octubre se estrenará en el auditorio. «Me apetece hacerlo con 'La italiana' de Mendelssohn y tocar el oboe con el resto de músicos de la orquesta, si me dejan», avanzaba. Después llegará una zarzuela y, para la próxima temporada, «una ópera que hace tiempo que no se representa en el Campoamor». Hasta ahí puede leer.

Avilés se suma por segundo año a la tradición del Concierto de Año Nuevo, en el Palacio Valdés (19.30 horas). La Orquesta Sinfónica Ciudad de Avilés, conformada por profesores del Conservatorio Julián Orbón y maestros vinculados a él que regresan a casa por Navidad, estará dirigida por el entusiasta Iván Cuervo. «Se trata de que la gente se lo pase bien, y con respecto al año pasado incluimos la presencia de una bailarina, Priscilla Ortiz, y además la cantante Marina Pardo, que nos regalará dos interpretaciones, la habanera de 'Carmen' y un pasacalles de 'La chulapona'», avanza. Su intención es «mezclar bastante zarzuela con los valses y polkas que conforman el núcleo de los conciertos de Año Nuevo. «Si la orquesta se lo pasa bien, el público va a disfrutar mucho más. Y nosotros vamos dispuestos a pasarlo bien», invita.

También considera el director musical avilesino que «en Asturias somos unos privilegiados. Que en Oviedo haya dos orquestas es contagioso para el resto de Asturias, aunque en Gijón no acaba de cuajar, es una pena lo que pasó», dice en referencia al desmantelamiento de la Orquesta Sinfónica de Gijón-. Reconoce que «una orquesta estable es muy costosa de mantener, así que no todas las comunidades pueden tener esta oferta». Aprovechó para agradecer al Ayuntamiento de Avilés y a Asturiana de Zinc, que patrocina el concierto, su apuesta por la cultura. «Sin su ayuda, esto no sería posible».