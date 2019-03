«A veces en los festivales soy la única mujer»Rozalén retomará su gira el próximo 6 de abril en el Gijón Sound convertida en una activista del feminismo y la memoria histórica Rozalén actuará en el gijonés Teatro de la Laboral. / EFE A. VILLACORTA Viernes, 29 marzo 2019, 00:32

AMaría de los Ángeles Rozalén Ortuño (Albacete, 1986), su público la conoce como Rozalén, pero los suyos la llaman María, porque sigue teniendo mucho de aquella niña que tocaba en una rondalla, que comenzó a componer con catorce años y que luego estudió Psicología para irrumpir en el panorama musical español acompañada de su inseparable Beatriz Romero, encargada de traducir sus letras a la lengua de signos. El 6 de abril, con miles de discos vendidos (va por el tercero y está gestando el cuarto), retoma su gira en el Gijón Sound tras tres meses de descanso: «Me iba a estallar la cabeza».

-Con el carrerón que lleva, ¿todavía hay quien dice que está ahí por ser la ahijada de Bono?

-(Ríe) Siempre hay alguien que tiene que decir alguna cosa, pero todo el trabajo que llevo a mis espaldas y que pongo el alma en lo que hago lo sabe la mayoría de la gente.

-Llega a un festival con un cartel que por primera vez es paritario. ¿Era necesario?

-Me parece maravilloso, porque en esto no hay igualdad. Solo hay que ver los festivales a los que suelo ir, en los que, a veces, soy la única mujer. Llegará un momento en el que no haya que seleccionar a la gente por su sexo, pero, por ahora, como siempre hemos estado atrás, me parece bien que se nos dé el protagonismo que no hemos tenido nunca.

-Ha dicho que le dedicaría un zasca «a los políticos que llevan a las mujeres de florero».

-(Ríe) Me vinieron a provocar. Y, claro, me tocan las palmas y salto.

-¿Qué siente cuándo escucha a políticos como Adolfo Suárez Illana asegurar que «los neandertales también usaban el aborto»?

-¡Uf! Que hay muchísimo que hacer y que cada vez que habla esta gente sube el pan. Estoy muy sorprendida y lo que más me preocupa es que intenten cambiar algunos conceptos con todo el trabajo que ha costado conseguir ciertas cosas. Que quieran volver atrás en nuestras libertades me pone muy triste.

-Usted que logró recuperar los restos de su abuelo, ¿qué siente cuando escucha a la ultraderecha hablar sobre memoria histórica?

-Me preocupa y, sobre todo, me entristece. Me acuerdo de los desaparecidos y pienso que si fueran capaces de levantarse y ver lo que están haciendo... Espero que haya humanidad y que la gente sepa que lo que se está pidiendo tiene que ver con los derechos humanos. En Argentina, en Chile... en todas partes se han hecho monumentos para que la historia no se vuelva a repetir e intentan ser justos, pero aquí parece que no se puede decir nada de esto. Y, encima, son tan macabros que hablan de huesos como si los huesos no tuvieran una historia detrás. Supongo que ellos, cuando se mueran, no querrán que nadie les olvide ni querrán estar en una cuneta. Nos falta empatía todo el rato.

-También ha contado la historia de amor entre su padre, que era cura, y su madre.

-¡Es que enamorarse es tan humano! Que no te dejen hacerlo va también contra natura.

-¿Cómo ha reaccionado la Iglesia?

-Ha habido mucha gente que me ha dicho: «¡Qué bien contado, qué bonito y con cuánto respeto!». Yo no puedo hablar mal de la Iglesia que conozco, que es una Iglesia de barrio, muy progresista y que tiene más que ver con la Teología de la Liberación que con el Vaticano. Aunque ahora tengo otro tipo de espiritualidad, vengo de una familia creyente y lo respeto mucho. Creo que lo cuento todo con mucho amor y que nadie tiene la verdad absoluta.

-Se desnuda tanto que incluso ha confesado en un libro sus problemas de ansiedad...

-Es que me parece importante hablar de las cosas que duelen y la ansiedad es una cosa que sufre mucha gente. Hay que hablar de los problemas que se tienen en la vida y no pasa nada. Eso sirve para que les quitemos importancia y que la gente piense: «Pues a esta tía también le ha pasado alguna vez».

-¿Y está preparada por si vienen mal dadas?

-Me llama la atención cuando destacan que soy una tía normal y humilde y pienso bastante en eso porque la vida es estar todo el rato subiendo y bajando. Yo casi siempre he estado abajo y ahora llevo unos años en los que me conoce más gente, pero no sé qué va a pasar dentro de un tiempo, así que intento disfrutar. Somos un grupo, nos lo pasamos bomba y eso se nota. Estamos todos con unas ganas de volver al escenario que no son ni medio normales (risas).